Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Centro Cultural Alfredo Sahdi de Comodoro Rivadavia fue sede del Festival Preliminar Oficial de Tango BA 2026 y el Campeonato Regional Vientos de Tango que reunió a parejas de toda la Patagonia.

El certamen comenzó en la tarde del viernes 1° con la categoría Juvenil en Tango Pista y Tango Escenario para luego dar lugar a la categoría Senior.

La Escuela Provincial de Danzas de Río Gallegos se presentó con una delegación de siete parejas, entre Juvenil y Senior, que compitió en todos los rubros.

El Mundial de Tango tendrá lugar a fines de agosto en Ciudad de Buenos Aires.

Julieta Yanes e Ignacio Fonseca se consagraron bicampeones de Tango Escenario del Preliminar Oficial Tango BA26 en tanto que Luciana Fonseca y Alejandro Pintos hicieron lo propio en Tango Pista Juvenil en el Campeonato Regional Vientos de Tango.

“Nos preparamos mucho. Empezamos los últimos días de enero a charlar con cada bailarín sobre la propuesta de este año que era ir nuevamente a la Preliminar, está bueno acompañarla porque está acá en el sur. Creemos que cada competencia hace crecer a cada bailarín”, manifestó el profesor José Vargas a La Opinión Austral.

La delegación de la Escuela Provincial de Danzas se destacó en Comodoro Rivadavia.

“Se dieron los resultados, son buenos. Rescatamos el aprendizaje del alumno y de la persona que se expone a este tipo de eventos“, acotó sobre la evaluación que hacen junto a la profesora Eliana Díaz Altamirano.

Vargas comentó también que “Mario Rogel y Anabel Alvarado, pasaron a la final de los cuatro rubros en los que habían competido, estuvieron entre las cinco mejores parejas. Es un gran logro para ellos”.

La delegación completa de la Escuela Provincial de Danzas.

“Tenemos un alumno de intercambio, Konrad, con su compañera Tiara, él aprendió a bailar en poquito tiempo, se va en dos meses y llegar a un cuarto puesto en Tango Pista y Escenario es un montón por el poco tiempo que tiene. Estamos muy contentos con el desempeño de todos los bailarines”, enfatizó.

El Mundial de Tango se realizará en agosto en Ciudad de Buenos Aires. “El premio del Preliminar de Comodoro, además de pasar de forma directa a Cuartos de Final, son los aéreos y el alojamiento”, mencionó.

“Estamos muy contentos con el desempeño de todos los bailarines”. JOSÉ VARGAS, PROFESOR DE TANGO

“Ahora, nos toca juntar los fondos para poder llevar adelante este sueño de los demás bailarines de estar presentes en Buenos Aires. Tienen que pasar las instancias clasificatorias y desde ahí es como ir a jugar el mundial de fútbol, están las rondas, después pasas a cuartos, a semifinal y después a la final”, explicó.

En este contexto, adelantó: “Queremos llevar a alguna pareja más, hay muchos chicos que estudian, trabajan. A Comodoro pudimos llevar siete parejas, pero a Buenos Aires van a ser menos por una cuestión de que son 10-12 días y conlleva costos, permisos laborales y de estudios, se complica. Empezaremos a trabajar y hacer actividades para juntar los fondos y poder lograr el viaje“.

“La idea es ganar experiencia y medirse en el escenario principal del tango que tiene el mundial que es en Buenos Aires”, concluyó.

PODIOS

PRELIMINAR OFICIAL TANGO BA26

1° Puesto en Tango Escenario: Julieta Yanes & Ignacio Fonseca.

3° Puesto en Tango Escenario: Valentina Garrido & Leonel Iuri.

4° Puesto en Tango Escenario: Anabel Alvarado y Mario Rojel (finalistas en Tango Pista, Vals y Milonga)

5° Puesto en Tango Escenario: Noelia Velasquez y Juan Vega.

CAMPEONATO REGIONAL VIENTOS DE TANGO

1° Puesto en Tango Pista Juvenil: Luciana Fonseca & Alejandro Pintos.

2° Puesto en Tango Escenario Juvenil: Luciana Fonseca & Alejandro Pintos.

2° Puesto en Tango Pista Senior: Natalia Trejo y Leonardo Morales.

3° Puesto en Vals: Valentina Garrido & Ignacio Fonseca.

4° Puesto en Tango Pista: Thiara Navarro y Konrad Shwarz (Finalistas en Tango escenario).