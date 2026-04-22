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Tres obras representarán a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro 2026. En la categoría Ensayo, la elegida por el jurado fue “A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno” de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández.

“La Asociación Identidad nos convocó a mí y a mi equipo de investigación a escribir la historia de Perito Moreno, pero desde el día uno, acordamos que iba a ser una construcción colectiva”, manifestó Graciela Ciselli en comunicación con Radio LU12 AM680.

“Para nosotros era muy importante contar con la presencia de la comunidad peritense para distintos momentos del libro porque esta primera parte es a partir del siglo XIX. Los arqueólogos han hecho sus trabajos, nosotros arrancamos con la cuestión del poblamiento de la zona del lago Buenos Aires y entre las cosas que comenzamos a trabajar estuvieron los distintos nombres que tuvo el paraje, empezó como un paraje indígena: Pari Aike. El lugar fue cambiando de nombre varias veces, Nacimiento, Lago Buenos Aires, hasta que en 1952 finalmente se le puso el nombre de Perito Moreno, ahí comienza el tomo dos”, explicó.

Consultada sobre cómo recibió la noticia de la selección para la FIL, comentó: “Cuando vos presentás algo, siempre crees que está buenísimo, pero no sabés qué pasa con las lecturas. Fue muy interesante la devolución que hicieron por radio los miembros del jurado y entre las cosas que escuchábamos, pusieron muy en valor que para la escritura trabajamos fuertemente con la comunidad peritense. En el primer tomo, que era más histórico, estuvieron presentes y ahora que ya arrancamos con la segunda parte, directamente son testigos claves”.

Asimismo, sobre la producción del primer tomo, consideró que “fue sumamente interesante, trabajamos con las actas del registro civil, con la cuestión rural que es importantísima en toda la primera parte, el poblamiento de los campos y cómo ese pueblo que se fue conformando tuvo esas connotaciones rurales”.

Viviana Lazarte, Graciela Echeverría, Guillermo Melgarejo y Cecilia Maldini integraron el jurado que evaluó las obras.

Ciselli, quien es profesora y licenciada en Historia y magister en Antropología Social, valoró especialmente el cruce entre Historia y Antropología. “Me gusta ir del archivo a la palabra, armar talleres, hacer lo que en la Antropología le decimos el trabajo de campo, de comunicarnos, de observar en territorio, para mí es sumamente importante no dejarlo en el documento frío, sino a ese documento interpretarlo a la luz de los protagonistas, por las épocas a veces no está el protagonista, pero de pronto está el hijo, el nieto o el bisnieto, poder sentarnos con ellos a conversar, a interpretar y a revisar. Para mí es importantísima esta combinación Historia-Antropología“.

Es de destacar que esta es la tercera oportunidad en la que una obra de Ciselli representa a Santa Cruz en la Feria Internacional. La primera ver fue con “Historia de un Ferrocarril Patagónico. De Puerto Deseado a Las Heras (1909-1944)”, junto a Susana Torres y Adrián Duplatt, y luego con “El Ferrocarril: Desafíos y Esperanzas. De medio de transporte a patrimonio cultural santacruceño”.

“El primer libro fue un poco más técnico y el segundo llevó la voz de los ferroviarios y tuvo que ver con el ferrocarril, pero ya pensado como patrimonio cultural santacruceño entonces recuperamos la vida actual de esas viejas estaciones reconvertidas hoy en museos”, explicó.

“El (museo) de Deseado que es magnífico y que en su espacio, incluso contiene otros museos incluso. Tellier, donde también se hizo un intento; Jaramillo, creo que es el más maravilloso con el Museo de Facón Grande; el de Fitz Roy, de hecho han recuperado ‘Bailando al Compás de la Lana’, un texto que escribí hace muchos años porque es un museo vinculado justamente a lo rural. El de Koluel Kayke también hace bastante poco lo han recuperado y en Las Heras también están haciendo un trabajo muy interesante sobre el tema”.

“Perito Moreno quedó como del otro lado, en la primera parte de nuestro libro hacemos una conexión con ese tren que le llegó a 160 kilómetros, a partir de ahí con carros o con camiones después, llegaban hasta el Lago Buenos Aires“, cerró.

Las presentaciones de “A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno” serán dos, este miércoles 29 de abril a las 19:00 será la individual del libro en el stand del Ente Cultural Patagonia (Stand 3238 en el Pabellón Ocre) y el viernes 1° de mayo a las 17:00 tendrá lugar la presentación de los escritores seleccionados para la Feria Internacional del Libro 2026.

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