Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Elio Roldán y Lucía Perotti, la pareja de 24 años, que integra la compañía de Mora Godoy para la gira “La Máquina Tanguera”, visitará Río Gallegos.

La jornada, organizada por el Ballet de Tango de la Escuela Provincial de Danzas, se desarrollará este sábado 31 de enero en la Escuela Provincial de Danzas, sita en Ramón y Cajal 63, de 15:30 a 16:30 con la clase de tango salón y de 17:00 a 20:00 con la exhibición.

La entrada será un bono contribución.

Roldán y Perotti incursionaron en el tango cuando tenían 15 y 16 años, respectivamente, y representaron a la Escuela Provincial de Danzas en la competencia “Vientos de Tango”, subsede del Mundial, donde tanto en 2022 como en 2023, fueron finalistas en Tango Pista, Tango Escenario y en las categorías regionales de Vals y Milonga.

Desde 2024, residen en Ciudad de Buenos Aires, donde estudian la Licenciatura en Folklore mención en Tango en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) e integran la compañía de tango de la universidad.