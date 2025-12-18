DESDE EL SUR PARA TODO EL PAÍS

En 2017, Elio Roldán, con 15 años, y Lucía Perotti, con 16, incursionaron en el tango en la Escuela Provincial de Danzas con los maestros Eliana Díaz y José Vargas.

Dos años después comenzaron a bailar juntos. “Los Juegos Evita de 2019 fue nuestra primera competencia en pareja. Luego, vino la pandemia y nos dejó un poquito parados durante un año y medio o dos”, recordó Elio a La Opinión Austral.

“Después en el 2021-2022, retomamos los ensayos y las actividades para poder bailar y presentarnos a las competencias regionales”, completó Lucía.

En 2022, representando a la Escuela Provincial de Danzas, la pareja se presentó en la competencia “Vientos de Tango”, subsede del Mundial, en Comodoro Rivadavia.

“Ese fue nuestro primer acercamiento a una competencia profesional, fue una muy linda experiencia, la cual volvemos a repetir acompañados de la Escuela Provincial de Danzas en el año 2023. En ambos años tuvimos la suerte de poder llegar a las finales en todas las categorías, Tango Pista y Tango Escenario y las categorías regionales de Vals y Milonga“, indicó Elio.

Al año siguiente, continuó Lucía, “impulsados por nuestros maestros, tuvimos la suerte, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, de poder viajar a Buenos Aires a competir al Mundial de Tango. Fue una experiencia inolvidable, muy linda”.

“Conocimos a mucha gente con la que hoy nos seguimos llevando y trabajamos, ese fue el punto de inflexión”, acotó Elio.

En CABA

En 2024, se mudaron a Ciudad de Buenos Aires para estudiar la Licenciatura en Folklore mención Tango en la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Durante el primer año, los santacruceños se adaptaron al ritmo de la ciudad y se capacitaron. “Hay maestros de todo tipo y disciplinas muy diferentes para tomar clases, está buenísimo porque eso enriquece mucho el baile y nos ayudó muchísimo en cuanto a crecimiento”, destacó Lucía.

Este año, comenzaron a formar parte de la compañía de tango de la universidad. “Es una re linda experiencia de formación”, valoró la joven.

“Seguimos siendo parte de la compañía de tango de la universidad, bajo la dirección general del maestro Rubén Suárez y la dirección artística de los maestros Nicolás Schell e Ignacio González Cano. Así que eso nos lleva también a un crecimiento muy grande y muy grato”, marcó Elio.

Becados

Además, la pareja obtuvo las becas de la Academia de Mora Godoy, donde tuvieron capacitaciones con Godoy y con el maestro Gustavo Vargas.

En las becas, que duran dos meses, “aprendimos muchas cosas, mucha gente pasó por ahí. Después nos propusieron ser parte del elenco y obviamente dijimos que sí porque es una experiencia hermosa”.

“Aprendimos mucho también del oficio que conlleva el tango gracias a la compañía de Mora, a Mora y a Gustavo Vargas. Empezamos a bailar para ellos en mayo-junio y desde entonces no paramos, con la gira “La Máquina Tanguera” pudimos recorrer parte de nuestro país, conocer muchos lugares que no conocíamos, viajamos a San Juan, Mendoza, Catamarca, dentro de la provincia de Buenos Aires también conocimos muchas localidades. Es una experiencia muy hermosa, nos está abriendo muchas puertas a nivel profesional y también a nivel personal, cada viaje, cada evento te hace crecer y es hermoso“, destacó Elio.

Cerrando el año, se dio la posibilidad de presentar el espectáculo en calle Corrientes. “En el Teatro Broadway, justo el 11 de diciembre festejando el Día Nacional del Tango, eso nos llenó de felicidad, fue muy lindo”, expresó Lucía.

“Cumplimos un sueño, nunca nos hubiéramos imaginado que a poco más de un año y medio estando en Buenos Aires nos iba a llegar esa oportunidad. Fue un gran cierre de año“, concluyó Elio.

Para 2026, la pareja santacruceña, hoy con 24 años, ya está confirmada para nuevos eventos integrando la compañía de Mora Godoy.