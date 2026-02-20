Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la Biblioteca Pública de Castro en Chile, la escritora argentina María Luz Roldán presentó “1921: Cantares de Santa Cruz-Huelga Rural y Genocidio”.
La obra, que fue publicada en 2022, formó parte de la selección que representó a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2023.
En oportunidad de la selección, la escritora manifestó al suplemento Arte y Cultura de La Opinión Austral cómo surgió la obra.
“Quizás, sin saberlo, nació hace muchos años, sacudida por la lectura de la obra de Osvaldo Bayer, por el estupor y el dolor frente a estos hechos que no conocía. Hoy puedo decir que surgió con la idea de sumar un aporte más al centenario de las huelgas de 1920/1921 y su trágico desenlace. Por la necesidad de recuperar la memoria de aquellos trabajadores que fueron perseguidos, maltratados, fusilados o condenados a un largo silencio y olvido por haber reclamado mejores condiciones de vida, de trabajo y de salario, enfrentando a los dueños de la tierra. También surgió como un deseo de reivindicación de la primera, única y definitiva huelga ruralista que se dio en nuestro territorio y que puso de manifiesto la urgencia y el coraje de organizar un reclamo sindical que alcanzó al norte, centro y sur de Santa Cruz ¡nunca visto hasta entonces!, develando las condiciones de semi-esclavitud de los trabajadores rurales. Y, además, siento que surgió con el sueño personal, de que esta historia llegue a las escuelas y a las familias trabajadoras como una mirada más, entre muchas otras, que ayude a conocer, debatir, tomar conciencia de las luces y las sombras de nuestro pasado y presente”, manifestó.
En cuanto a lo que el lector encontrará en su obra, señaló que “un relato histórico escrito en verso que atraviesa resumidamente los contextos políticos, sociales y sindicales del momento, sus protagonistas más emblemáticos, el desarrollo del conflicto, su triste y solitario final y la presencia de la muerte a lo largo de toda la obra”.
La actividad contó con la participación de Marcelo Ramos, Alicia González y Jorge Iván Contreras, quienes realizaron una representación teatral acompañada de imágenes y musicalización a cargo de Suyay Ramos y Martín Ibaceta.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario