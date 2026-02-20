Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Biblioteca Pública de Castro en Chile, la escritora argentina María Luz Roldán presentó “1921: Cantares de Santa Cruz-Huelga Rural y Genocidio”.

La obra, que fue publicada en 2022, formó parte de la selección que representó a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2023.

En oportunidad de la selección, la escritora manifestó al suplemento Arte y Cultura de La Opinión Austral cómo surgió la obra.

María Luz Roldán durante la presentación realizada este jueves en la Biblioteca Pública de Castro.

“Quizás, sin saberlo, nació hace muchos años, sacudida por la lectura de la obra de Osvaldo Bayer, por el estupor y el dolor frente a estos hechos que no conocía. Hoy puedo decir que surgió con la idea de sumar un aporte más al centenario de las huelgas de 1920/1921 y su trágico desenlace. Por la necesidad de recuperar la memoria de aquellos trabajadores que fueron perseguidos, maltratados, fusilados o condenados a un largo silencio y olvido por haber reclamado mejores condiciones de vida, de trabajo y de salario, enfrentando a los dueños de la tierra. También surgió como un deseo de reivindicación de la primera, única y definitiva huelga ruralista que se dio en nuestro territorio y que puso de manifiesto la urgencia y el coraje de organizar un reclamo sindical que alcanzó al norte, centro y sur de Santa Cruz ¡nunca visto hasta entonces!, develando las condiciones de semi-esclavitud de los trabajadores rurales. Y, además, siento que surgió con el sueño personal, de que esta historia llegue a las escuelas y a las familias trabajadoras como una mirada más, entre muchas otras, que ayude a conocer, debatir, tomar conciencia de las luces y las sombras de nuestro pasado y presente”, manifestó.

En el evento también se realizó una representación teatral.

En cuanto a lo que el lector encontrará en su obra, señaló que “un relato histórico escrito en verso que atraviesa resumidamente los contextos políticos, sociales y sindicales del momento, sus protagonistas más emblemáticos, el desarrollo del conflicto, su triste y solitario final y la presencia de la muerte a lo largo de toda la obra”.

La actividad contó con la participación de Marcelo Ramos, Alicia González y Jorge Iván Contreras, quienes realizaron una representación teatral acompañada de imágenes y musicalización a cargo de Suyay Ramos y Martín Ibaceta.

