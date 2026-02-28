Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con obras de Malena Ruiz, Daniela Pacheco, Jireh Zúñiga, Camila Herrera y Malireh, “Casa viva-del fuego al cuerpo” abrirá el calendario de muestras de 2026 en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli en Río Gallegos.

“En la muestra, el público se va a poder encontrar con los proyectos finales de los talleres del Profesorado de Artes Visuales del IPSA (Instituto Provincial Superior en Arte). Contamos con dos proyectos de pintura, uno de grabado, uno de estéticas contemporáneas, uno de fotografía y otro de performance”, precisó Sol Lalanne, curadora de la muestra, a La Opinión Austral.

“Cada proyecto estuvo desarrollado a lo largo de un año dentro de cada cátedra, guiado por los docentes a cargo: Luisa Godoy, Patricia Viel, Valeria Quiroz y Carlos Catrihuala“, agregó.

El MAEM está ubicado en Maipú 13 en Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Sobre la experiencia curatorial, comentó: “Es mi primera experiencia hasta el momento sólo he estado del otro lado, que es desde la exposición de obra. Fui seleccionada por las alumnas, nos conocimos en la muestra ‘Comunalidad’ que se hizo en el Centro Cultural, donde tuve la oportunidad de exponer junto a dos de ellas. Me encomendaron esta misión de realizar la curaduría de sus proyectos”.

“Para mí es una responsabilidad muy grande, porque entiendo todo lo que conlleva y lo que ellas están sintiendo, porque también pasé por el mismo proceso de formación y por la misma instancia de exposición. Me veo un poco reflejada, me conmueve un poco verlas transitar por estas instancias”, reconoció Lalanne.

En particular sobre la respuesta por parte del MAEM, dio a conocer que “la disposición del museo desde el momento cero fue total, todo el equipo de montaje, de diseño, estuvo a disposición total de nosotras y también brindando mucha ayuda”.

Al respecto, compartió que “al ser mi primera experiencia, tomé muchos consejos, también he aprendido mucho en esta instancia, vuelve a ser una instancia de formación para mí, de aprendizaje“.

Para finalizar, Lalanne agregó: “Agradecidas con la predisposición de todo el equipo del museo. Al ser mi primera experiencia, tuve mucho acompañamiento de los profes, entonces para mí no fue una experiencia individual, fue colectiva, donde todos pudimos aportar ideas, opiniones y con eso me pude dar una idea de cómo hacerlo”.

“Estoy muy contenta con la experiencia y espero se note el esfuerzo de las chicas, que trabajaron mucho en cada uno de los proyectos, cada uno es muy potente, son muy potentes los mensajes que quieren comunicar. los han trabajado con mucha pasión y dedicación. Espero que el público pueda apreciarlo y espero haber estado a la altura de la producción de estas artistas noveles”, concluyó.

La inauguración será este jueves 5 de marzo a las 20:00 en el MAEM, ubicado en Maipú 13. La entrada es libre y gratuita.

Los recorridos guiados para grupos educativos pueden solicitarse al (02966) 436323, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00, o personalmente en el museo de arte.