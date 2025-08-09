Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El investigador, escritor y periodista Osvaldo Mondelo recibió el reconocimiento del Concejo Deliberante de El Calafate por su libro “Mulato (Chümjaluwun). Cuando las ovejas corrieron a los tehuelches de la Patagonia”.

El cuerpo deliberativo de la villa turística destacó “su aporte significativo para el estudio y entendimiento de los procesos históricos en la Patagonia”.

Luego de haber sido presentada el 1° de agosto en la UMAG en Punta Arenas, la difusión de la obra continuó este jueves y viernes en la XIV Feria del Libro en Río Turbio.