En el marco del evento Runnway express ’25, el diseñador de renombre internacional Panni Margot regresa, después de más de 20 años, a Santa Cruz.

Con la organización de la agencia de modelaje Revue Models, en el desfile, que tendrá lugar este 30 de noviembre en Río Gallegos, se presentarán por primera vez los diseños del artista en su ciudad natal.

En 2022, Panni Margot fue el primero en el mundo en presentar una colección diseñada con Inteligencia Artificial, recibió los reconocimientos de la Universidad de Palermo, la Legislatura Porteña y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y además, fue elegido como uno de los personajes del año por la Revista Gente.

Durante el año pasado, fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura y fue protagonista de uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, el New York Fashion Week, donde tuvo la posibilidad de presentar sus diseños.

Cabe mencionar que el evento que se realizará en la capital provincial contará también con la presentación de diseñadores y diseñadoras locales como Antonella Atelier, Oli Intimates, Lengua de Fuego y Supervaga, además, las y los modelos serán maquillados por Mirada en las Nubes.