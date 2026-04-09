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Este sábado, el colectivo Río Gallegos Lee llevará adelante el primer encuentro literario del año “Andábamos para encontrarnos”.

Habrán stands de libros, patio guitarrero y micrófono abierto. El evento no será exclusivamente literario, también se sumarán otras artes con la exposición fotográfica “Atrapados” de Carlos Baetti, la exposición de esculturas de Norberto Sueldo y Jorge Ojeda y la de arte visual de Nair Porretti.

Será también la oportunidad para la presentación del libro “Un poco de mucho” de Emanuel Figueroa, “La melodía del tiempo” de Pilar Arce y “Matices. Antología poética” de 14 autoras locales.

En diálogo con La Opinión Austral, Arce, quien en 2024 presentó “Escribir al viento” y “Disfruta el viaje” en la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el stand de SADE nacional, representando a la Sociedad Argentina de Escritores filial Santa Cruz, y en el de editorial Dunken se refirió a la publicación de su tercer libro.

“Disfruta el viaje”, “Escribir al viento” y “La melodía del tiempo”, los tres libros de poesía publicados por la escritora santacruceña Pilar Arce.

“‘La melodía del tiempo’ fue un proceso de dos años. Es un libro que se fue gestando de a poco, casi como quien escucha una música interna y necesita traducirla en palabras”, comenzó contando a La Opinión Austral.

Explicó que “en este recorrido, la escritura fue refugio, pero también descubrimiento. Cada poema tiene algo de ese camino. De lo vivido, de lo sentido y de una búsqueda constante”.

“En Río Gallegos Lee la palabra circula, crece y se transforma en comunidad”. PILAR ARCE, ESCRITORA

Respecto a qué encontrarán los lectores, sostuvo que “quien se acerque a este poemario se va a encontrar con un espacio íntimo, donde el tiempo, la nostalgia, el amor y la ausencia dialogan constantemente. ‘La melodía del tiempo’ invita a detenerse, a sentir y, quizás, a reconocerse en alguna de sus páginas”.

Matices

En cuanto a “Matices” de Mariel Cárdenas, “Tati” Guilio, Sandra Maidana, Mariela Navarro, “Maky” Farías, Vanesa Juncos, Cristina Núñez, Laura Gallego, Cecilia Maldini, Andrea del Moral, “Juli” García, Fabiola Córdoba y Ruth Salfate, Arce expresó que “ser parte de este proyecto es para nosotras una experiencia profundamente significativa. No sólo porque reúne a 14 escritoras, sino porque nace desde un espacio compartido como lo es el colectivo Río Gallegos Lee, donde la palabra circula, crece y se transforma en comunidad”.

El libro “Un poco de mucho” de Emanuel Figueroa será presentado este sábado.

“Esta antología representa la diversidad de nuestras voces, de nuestras miradas y de nuestras formas de sentir y habitar la escritura. Cada una aporta su propio universo y juntas construimos una obra que es mucho más que la suma de sus partes. Es un encuentro, un diálogo y también una forma de visibilizar la escritura de mujeres en nuestra ciudad”, expuso.

“Poder participar en Matices es, en lo personal y en lo colectivo, una oportunidad de seguir fortaleciendo estos espacios, de compartir lo que hacemos y de invitar a otros a acercarse a la literatura desde un lugar cercano y humano”, compartió la escritura.

Con entrada libre y gratuita, el encuentro literario se desarrollará este sábado 11 de abril en el Centro Integrador Comunitario Fátima, sito en Santa Fe y Jofré de Loaiza, de 15:00 a 20:00.

Más actividades

Río Gallegos Lee programó la 43° edición de sus rondas de lecturas para este domingo 26 de abril a las 17:00 en la sede de Juntos, Fundación para personas con discapacidad visual, ubicada en Chacabuco 170. La invitación consiste, como siempre, en compartir algún texto corto (propio o de autor/a a elección). Se realizarán rondas de tres minutos por cada lectura.

Además, ya se encuentran abiertas las inscripciones al segundo concurso literario “Tras las huellas de una historia”. El jurado está integrado por William Sutherland, Fernanda Nogueira y Luis Pellanda.

Para mayor información y contacto, las personas interesadas deberán comunicarse al correo electrónico riogallegoslee@gmail.com.