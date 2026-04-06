Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Hurv@no$”, el segundo libro de poesías del autor riogalleguense Hugo García fue recientemente seleccionado para representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a desarrollarse del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural.

La nómina de seleccionados la completan el libro de ensayo “A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno” de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández, y la novela “Cuando uno no es uno” de Iván Checura

“Escribir es algo que surge, así como están quienes dibujan, los que pintan una pared, cada uno hace una actividad para expresarse, ya sea para decir no me gusta por dónde va esto o para decir hay que ir para el otro lado, creo que el arte está para guiarnos”, explicó Hugo García en los estudios de Radio LU12 AM680 sobre su quehacer literario.

Para García escribir no es un hobbie, es “una necesidad”.

“El hecho de llegar al libro, decir no corrijo más, ya no tengo más nada que decir acá y sale el mundo, a partir de ese momento ya deja de ser responsabilidad mía y pasa a ser responsabilidad de quien lo recibe”, indicó.

“A mí me causa mucha gracia, a veces me dicen: ‘¿Por qué estás tan triste?’. No es mi diario íntimo, no escribo así, quizás el que estaba triste eras vos que lo estaba leyendo y te surgió la tristeza, tenías ese sentimiento guardado, no está relacionado con lo que yo escribí”, expuso.

“Es un gran un gran honor, un orgullo”. HUGO GARCÍA

Anteriormente, García publicó “Abraxas” y fue parte de la antología “Mixturas” con otros escritores que integran el colectivo Río Gallegos Lee que mensualmente se reúne a compartir rondas de lectura.

“El espacio enriquece el espíritu, se han producido situaciones muy lindas en ese grupo, han ido nenes a leernos sus cuentos. Hay gente mayor que ha ido a leer sus cosas, hay gente que se acerca por primera vez y hay gente que va a escuchar lo que leemos”, comentó.

Para García un libro es “como hacer un disco, no tiene música, pero tiene una tapa, tiene un porqué la tapa, tiene un porqué la ubicación de las poesías, todo tiene un porqué”.

En el armado de su libro colaboraron sus hijos Lucas y Matías, la tapa la realizó Alejandro Alcina y en la corrección, la escritora Cristina Núñez. “Ella tuvo la gentileza de leer mi libro y corregirme algún error y salvarme del papelón”, mencionó.

Hugo García entrevistado por Gisella Castillo en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

En cuanto a la selección de su obra, deslizó: “Quizás se han equivocado, se ha presentado muy poca gente, no sé. Es un gran honor, un orgullo. Siempre vi la feria por diarios, pero nunca se me cruzó por la cabeza la posibilidad de ir a comprar un libro a la feria”.

“Ahora, ir a participar y que me lleven es demasiado. Para un escritor es muy oneroso pagarte el pasaje, pagar la estadía, entrar con tu libro”, completó.

Escribir

En cuanto al título del libro, explicó que “es un acrónimo y una composición. Hay varias palabras que están atrás de ese concepto humanos, urbanos, vanos” y amplió que “súper vanos mirándose el ombligo, sacándose la pelusa y pensando que la pelusa de tu ombligo es la más importante del planeta y la vida es corta y estamos para otra cosa”.

Durante su visita a los estudios de “La Decana de la Patagonia”, García compartió dos poemas “Brianna” y “Migrantes”. “Brianna es la hija de de un amigo de Jorge Matulich. A mí me pegó mucho porque siempre lo veía con sus hijas, de un lado para el otro, yo no tengo hijas, tengo hijos y también he sido así, de llevarlos, de estarles encima”, explicó.

“Me golpeó mucho el tema (NdR. Brianna murió tras ser atropellada el 31 de diciembre de 2022) y lo empecé a escribir, no tenía cómo terminarlo hasta que el año pasado a mi hijo lo operaron del pulmón, salió todo bien, pero ahí pude terminar lo que quería expresar”, contó.

Sobre escribir, sostuvo que “es algo más complejo porque es una actividad solitaria, es una actividad egoísta, te van a invitar y siempre vas a tener una excusa para decir: ‘No puedo, estoy ocupado’ y en realidad no estás ocupado, estás en tu casa haciendo nada, vos solo”.

“Para escribir, hay pulsión, como un gancho, como un anzuelo, hay algo que te agarra y te quedó en la cabeza dando vueltas”, acotó.

En cuanto a la motivación, dijo que puede no ser una situación “puede ser una emoción y no tiene por qué ser mía, me puedo encontrar con alguien que me transmitió cierta emoción de tristeza y a partir de eso lo vas decorando, lo vas mejorando en la manera en que vos lo querés expresar porque millones de escritores han expresado amor, tristeza, pero todos lo expresan de una manera particular”.

“Hurv@no$” se puede encontrar en el stand de Espíritu libre en el Galpón Costero o en los locales de No bailarás, El grimorio maldito y Distribuidora AC Santa Cruz.

“BRIANNA”, POESÍA DE HUGO GARCÍA

¿Quién podrá mensurar

la oscura nube

donde oculté tu partida?

Quizás los años

se carguen esta piedra.

¿Me explicarán así

el tamaño de tu ausencia?

Hasta antes de nombrarla

la soledad

jamás hizo ruido.

Me bocija la certeza

de haberte amado

como sólo los hombres

aman a sus hijos.

Pero me quedé tendido

al igual que tu cama

a la espera de tus sueños.