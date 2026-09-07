Bajo el lema “Letras que nos acercan”, la 32ª Feria Provincial del Libro en Santa Cruz sigue avanzando en el desarrollo de un programa -con entrada libre y gratuita- que incluye espectáculos musicales, obras de teatro, proyecciones de películas y cortos, talleres y charlas educativas y la presencia de invitados especiales.

En este marco y a 44 años del fallecimiento del soldado José Honorio Ortega, se realizará la proyección de un nuevo corto-documental realizado por la Gerencia de Producción y Contenidos de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz.

En el Salón Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz, las presentaciones tendrán lugar este martes, a las 14:50 para alumnos de nivel Primario y Secundario y a las 17:00 para el público en general.

Analía Bórquez, periodista institucional de la Gerencia de Producción y Contenidos, y Romina Mansilla, directora General de Accesibilidad, visitaron los estudios de Radio LU12 AM680, donde hablaron de la experiencia de desarrollar el proyecto y su objetivo.

Sobre la labor de la Gerencia de Producción y Contenidos, Bórquez expuso: “Tiene una diversidad de contenido que lo que hace es mostrarle a la comunidad la gestión, las políticas públicas de todos los organismos, además de coordinarlos”.

En cuanto a cómo sugió la propuesta, Mansilla comentó: “Empezó con una efeméride. Dentro de la Gerencia de Producción y Contenidos, tenemos la planificación de las efemérides anuales, vimos que se acercaba la fecha del aniversario del fallecimiento de José Honorio Ortega y surgió la pregunta de cómo dar a conocer esta fecha y nos preguntamos por qué no contar la historia de José, quién era, pero no solamente la figura del soldado, sino de quién fue antes de irse a Malvinas“.

Analía Bórquez, periodista institucional de la Gerencia de Producción y Contenidos, y Romina Mansilla, directora General de Accesibilidad, entrevistadas por los locutores Gisela Castillo y Gustavo Argañaraz en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: Manuel Coelho/La Opinión Austral

En el desarrollo de la entrevista, admitió: “Le había pedido ayuda a Romina porque me emociono mucho, pero además porque entendía que yo iba a entrevistar a una madre (NdR. Sonia Cárcamo) que había perdido un hijo. Entonces le pedí a Romina que detrás de escena me fuera marcando, no quería tocar una fibra que la vaya a incomodar o que la emocionara”.

“Lo que me sorprendió fue, no es que no lo sabía, lo había leído, pero que él no haya podido conocer a sus hijas, eso me tocó. Me tocó también esta cosa de toda la lucha que tuvieron que hacer para poder encontrar sus restos y reconstruir sus últimos momentos”, completó.

“El objetivo del homenaje tenía que ver con continuar esa convicción de malvinizar a las nuevas generaciones“, reafirmó Bórquez y agregó que “nosotros somos sobrevivientes de Malvinas, aquéllos que nacimos y nos criamos acá tenemos recuerdos de cómo lo vivimos, es diferente a cómo se vivió en el resto del país”.

“Estamos muy contentas de poder mostrar este trabajo que tiene una particularidad que es mostrar al héroe como persona. Romina Mansilla es la productora general de la pieza documental que hicimos en la Gerencia de Producción y Contenidos, un trabajo totalmente en equipo en el que utilizamos los recursos profesionales que tenemos en la gerencia. Nos llena de orgullo“, manifestó.

Para finalizar, sostuvo: “Estamos muy orgullosos, todo el equipo, pero sobre todo nosotras dos, porque para nosotras empezó como una efeméride y terminamos cumpliendo un objetivo que era dar a conocer a la persona detrás del bronce“.

AGENDA DE MARTES

AUDITORIO LUIS VILLARREAL

14:00 Presentación musical de alumnos de la Escuela Primaria Nº 1, a cargo del profesor Raúl Constanzo.

14:50 Charla y proyección sobre el “44º aniversario del fallecimiento del soldado José Honorio Ortega” para alumnos de primario y secundario.

17:00 Charla y conversatorio abierto sobre el 44º aniversario del fallecimiento del soldado José Honorio Ortega.

18:00 Obra de teatro “No Apagues la Luz”, a cargo del grupo de teatro independiente El Viento nos amontona.

19:00 Charla “Río Gallegos: Descubrimiento a la fundación”, de Mario Novak.

20:00 Espectáculo musical de la Orquesta Típica de Tango Río Gallegos.

SALA DE HISTORIA

14:00 Charla “Pluvi de la Estepa. Un ave patagonia rara y vulnerable”, a cargo de Ambiente Sur.

15:00 Presentación de la Editorial Digital Carona Ediciones, a cargo de Martín Bolaños.

16:00 Charla “El guanaco y su relación con el Pueblo Tehuelche”, de Juan Belardi.

18:00 Presentación del libro “Un poco de mucho”, de Emanuel M. Figueroa.

19:00 Conversatorio sobre historiera “Giménez por dos”, a cargo del dibujante Juan Giménez y el profesor Pablo Giménez.