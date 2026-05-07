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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sigue avanzando en su 50° edición y con ella, las actividades de la provincia de Santa Cruz, organizadas por la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia y la Casa de Santa Cruz, en el stand del Ente Cultural Patagonia.

La jornada de este miércoles comenzó con la presentación del libro “Mariposas en la Nieve” de Doriana Claudia Álvarez, integrante de la Agrupación Literaria Unicornio.

“Este libro simboliza un abrazo entre abuela, madre e hija. Incluye poemas de mi abuela Titina, cofundadora de Unicornio, poemas míos y las ilustraciones de los cuadros al óleo de mi mamá. Es un abrazo que quede para siempre, más allá de esta vida compartida”, comentó la autora.

Luego, Lorena Beatriz Zanola presentó el Repositorio Digital de la Agrupación Literaria Unicornio, un proyecto de alfabetización digital que preserva y difunde la producción literaria de Puerto San Julián. Al respecto, Zanola explicó: “El repositorio es como una biblioteca digital donde se pueden encontrar las obras de Unicornio, individuales y colectivas. No sólo se pueden leer, también se pueden escuchar, a veces en las voces de sus propios autores. Es un espacio vivo, que sigue creciendo con cada nueva obra”.

La autora destacó además el valor histórico y cultural de la iniciativa: “El patrimonio cultural y literario de San Julián está hoy accesible en más de 100 obras. Es un espacio para visitar periódicamente, porque se actualiza con nuevos textos y audios”.

“El patrimonio cultural y literario de San Julián está hoy accesible en más de 100 obras”. LORENA BEATRIZ ZANOLA

Además, subrayó también la importancia del acceso abierto: “Es gratuito y libre. Las obras se pueden descargar, compartir y reutilizar, siempre respetando la autoría, eso permite que nuestra literatura llegue más lejos”.

Para finalizar, valoró la relevancia de la participación de la provincia en la feria: “Santa Cruz muchas veces pasa desapercibida, pero tiene muchísima historia: desde la primera circunnavegación del mundo en 1520, hasta las huelgas patagónicas y Malvinas, este repositorio cuenta esas memorias y las pone al alcance de todos”.

La agenda de Santa Cruz en el stand del Ente Cultural Patagonia (Stand 3238, Pabellón Ocre) continuará este sábado a las 16:00 con la obra de teatro infantil “Mitos & Leyendas”, a cargo de Iara Walpert Blanca.

“Es una micro obra basada en relatos y mitos tehuelches. El espectáculo está basado en el libro sobre mitos y leyendas tehuelches de Mario Echeverría Baleta. Decidí encarar esto porque siento que también hay un poco de desinformación o falta de datos. Habiendo sido una niña que creció en Santa Cruz, soy nacida y criada allá, siento que es algo con lo que no tuvimos tanto contacto y que son un poco nuestros raíces”, manifestó.

Por otro lado, la actriz, que inició su formación en la Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz (ETISAC), contó: “Con Luciana Bontempo, la colega que me acompaña, nos conocimos en ese espacio y después nos reencontramos en la UNA estudiando licenciatura en actuación”.

“Este vínculo con las raíces, me ha llevado a conocer gente también de Río Gallegos, de Santa Cruz, que está viviendo en capital y por suerte, hemos hecho bastantes representaciones. Después, uno se la rebusca, yo doy clases, me hace muy feliz, también monto obras independientes en capital. Así que uno se va armando su camino”, manifestó.

“Se abrió esta convocatoria en la Casa de Santa Cruz para llevar eventos a la feria del libro y se me ocurrió que podía ser una buena idea esta micro obra que nos cuenta un poco más de los tehuelches, que nos acerca a nuestras raíces, a nuestros orígenes y a todo este universo, que es un un poco desconocido, tal vez para todos. La idea es abrir un poco también la cosmovisión, nos invita a reflexionar posicionándonos desde el punto de vista estas culturas, pensar la conexión con los otros seres, cómo es la creación del cielo, nos invita a conocernos y a poner en intercambio nuestras creencias originales con las que componen nuestras raíces”, expuso.

AGENDA

Sábado 9 de mayo

16:00 – Obra de teatro infantil “Bajo este mismo cielo”, a cargo de Iara Walpert Blanca.

Domingo 10 de mayo

18:00 – Mesa de diálogo “Entre el arraigo y la distancia: reterritorializar una identidad”. Disertan: Martín Marcou y Ana Elisa Medina. Modera: Valentina García Stur.