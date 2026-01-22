Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conjunto instrumental Quinto Espacio logró el primer puesto en Conjunto de Música y fue distinguido como la revelación de música en la 58° edición del Festival Nacional del Malambo en Laborde que se desarrolló del 11 al 17 de enero.

El conjunto está integrado por Lucas Fernández Decillis, Maximiliano Bracamonte y el santacruceño “Manu” Fuentes Lanesán, bajo la dirección de Nicolás Ruiz.

“El proyecto nació en 2016 en Moreno, provincia de Buenos Aires, y se dedica a la música popular argentina desde una mirada instrumental. La propuesta se centra en la guitarra como eje expresivo y busca reinterpretar obras de tango y folklore argentino mediante arreglos propios, cuidando la raíz tradicional y explorando una estética contemporánea”, contó Fuentes Lanesán a La Opinión Austral.

“Este proyecto artístico se funda sobre la construcción de arreglos originales para guitarras y una fuerte identidad colectiva que lo atraviesa, con el objetivo de acercar la música popular a las juventudes y generar un espacio de encuentro y pertenencia“, acotó.

Fuentes Lanesán, oriundo de Puerto San Julián, había competido en 2012 en el rubro de solista instrumental representando a Santa Cruz. En 2013, se mudó a Buenos Aires para cursar en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y una vez concluidos sus estudios, se inscribió a la carrera de Música Argentina y está a sólo un paso de graduarse.

Sobre su incorporación hace dos años al grupo conformado por músicos de Moreno, comentó: “Mi acercamiento se dio a partir de conocer el trabajo de Nicolás Ruiz, despertó mi interés por su manera de abordar la guitarra y la música popular. Comencé a tomar clases con él y, con el tiempo, surgió la invitación para integrar Quinto Espacio”.

Es de destacar que a lo largo de su trayectoria, el conjunto ha consolidado un camino sostenido en certámenes y festivales nacionales, entre los que se destacan el primer premio en el rubro Conjunto Instrumental del Certamen para Nuevos Valores Pre-Cosquín en 2020 y ganador del Pre-Baradero y consagración como Revelación en Música en el Festival Nacional de Música Popular Argentina en 2024.

Luego de haber clasificado en el Pre Laborde de Buenos Aires, Quinto Espacio subió al escenario el martes 13 de enero, interpretando la zamba “7 de abril” de Andrés Chazarreta y la milonga “De mis amores” de Pedro Laurenz. Posteriormente, en la final del sábado 17 de enero, presentaron el tango “9 de julio” de José Luis Padula.

Cabe recordar que el logro obtenido días atrás en Laborde, le permitirá al conjunto integrar la grilla oficial de artistas de la edición 2027.

“Para nosotros, estos reconocimientos representan una enorme alegría. Más allá de que estamos apenas comenzando 2026, los sentimos como una forma de cerrar todo el trabajo realizado en 2025, un año sumamente intenso. Durante ese período, tuvimos la suerte de participar en el Festival de Baradero, recorrer distintos festivales y escenarios en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, y acompañar a la cantora de música surera Lucía Ceresani, con quien además grabamos un video. También tuvimos el privilegio de acompañar al cantor Enrique Espinosa, una figura emblemática de la música argentina”, manifestó.

Por último, el sanjulianense dio a conocer que actualmente se encuentran trabajando en producciones con Bruno Arias y con Germán “El Cóndor” Sbarbati.

