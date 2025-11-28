Durante los meses de septiembre y octubre, la Sociedad Argentina de Escritores-Filial Santa Cruz (SADE Santa Cruz) llevó adelante una campaña de donación de libros de autores santacruceños para entregar a la biblioteca de Koluel Kaike.

“Recibimos un total de 80 títulos de autores santacruceños, fueron entregados en su totalidad al profesor Hugo Marotte quién fue el encargado de presentarlos en la biblioteca como contribución de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Santa Cruz como aporte a la identidad literaria“, manifestó Graciela Echeverría, presidenta de SADE-Filial Santa Cruz a La Opinión Austral.

El profesor Hugo Marotte y el secretario General de la Comisión de Fomento, Esteban Vera, recibiendo la donación de libros de autores santacruceños.

La campaña nació “a través de una simple pregunta del profesor Marotte. Es en ese momento que decidimos realizar la campaña para que la biblioteca cuente con más títulos de autores santacruceños. Lo que nos retroalimenta, tanto a la comunidad de Koluel Kaike como a los escritores, a los lectores santacruceños y a la Sociedad Argentina de Escritores que una de sus finalidades es difundir la obra de los escritores santacruceños, como un aporte social y cultural para el crecimiento de nuestra sociedad, en la interpretación de que cuando leemos un libro podamos identificarnos en él, regional, social y culturalmente”.

De esta manera, los 393 habitante de Koluel Kaike tendrán la posibilidad de conocer y acceder a las obras de los autores y las autoras de la provincia.

Por otra parte, Echeverría se refirió a “Cuentos con Máscaras”, una actividad que realizarán en conjunto con la Biblioteca Popular Alberto “Kunfi” Quirós.

“El leitmotiv es recordar el Río Gallegos de antaño donde se utilizaban ropajes de época en las reuniones culturales”. GRACIELA ECHEVERRÍA, PRESIDENTA DE SADE

“Es una convocatoria para el sábado 6 de diciembre a las 18:00, abierta a todo público sin límite de edades, es una actividad para toda la familia, para venir a leer un cuento, una poesía, un fragmento, una frase, con una máscara. Y el que tenga ganas de venir solamente para escuchar las lecturas, también puede venir. Para conocer escritores santacruceños, para compartir un momento de buenas lecturas y divertirse con algunos cuentos que se van a leer en ese momento”, invitó.

En cuanto a las máscaras, la escritora explicó que “el leitmotiv es recordar el Río Gallegos de antaño donde se utilizaban ropajes de época en las reuniones culturales. Es por eso que el requisito es venir con una máscara, y dejamos al libre albedrío el tema de las vestimentas, así quien quiera traer su disfraz, también puede hacerlo”.

Cabe señalar que la actividad es libre y gratuita.