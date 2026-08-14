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En la noche de este jueves 13 de agosto se inauguró la exposición del Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026 en el Palacio Libertad.

El artista Marino Santa María y Sharon Bárcena. Detrás, “A por ellas”, la obra de la santacruceña en exposición en el Palacio Libertad.

La exposición reúne las obras de Sharon Bárcena, Juan Becú, Enrique Jorge Bernard, María Daud Álvarez, Ernesto Engel, Rodrigo Etem, Diego Figueroa, Miguel García, Nadia Agustina Gattoni, Mario Vidal Lozano, Paloma Márquez, Víctor Montoya, Alicia C. Nakatsuka, Franca Pacetti, Alfredo Palacio, Alejandro Pasquale, Samanta Abugauch, Diego Rivas Ruzo, Lucas Rizo, Glemende (Lucas Rodríguez), Paula Senderowicz, Karen Spahn, Ana Trella y César Gustavo Tschanz.

En la ocasión, la Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes, junto con la Fundación María Calderón de la Barca, anunció a los ganadores del Premio Federal de Pintura.

Es el premio económico de mayor relevancia que actualmente entrega la Secretaría de Cultura de la Nación.

El Primer Premio fue para Samanta Abugauch, de Córdoba, por su obra de la serie “Felices por siempre”. El Segundo Premio correspondió a Lucas Rizo, de Tucumán, por “Sincronía”, mientras que Karen Spahn, de Entre Ríos, obtuvo el Premio Revelación Federal por “49 variaciones de un mismo tono: 2014-1907”.

El certamen otorgó un total de USD 50.000 en premios adquisición: USD 30.000 para el Primer Premio Fundación, USD 15.000 para el Segundo Premio Fundación y USD 5.000 para el Premio Revelación Federal. Se trata del premio económico de mayor relevancia que actualmente entrega la Secretaría de Cultura de la Nación en el ámbito de las artes visuales.

El jurado estuvo integrado por Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; María Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial; y Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes, por la Secretaría de Cultura; junto con Alberto Robredo (h), miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca y presidente del jurado; Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del Fondo Nacional de las Artes; y Victoria Giraudo, curadora e investigadora independiente, por la Fundación.

Finalistas del Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026.

La exposición que se dispuso en dos salas reúne a un artista por cada una de las provincias argentinas y a uno por la Ciudad de Buenos Aires, constituyendo una muestra representativa de la diversidad de miradas y producciones de la escena artística contemporánea nacional. Es de destacar que los 24 finalistas fueron seleccionados entre más de 1.200 postulaciones recibidas de todo el país.

La obra “A por ellas”, compuesta por dos lienzos -cada uno de 0,70×1,40- pintado en acrílico, de Sharon Bárcena fue seleccionada para representar a Santa Cruz.

“Estoy muy contenta de estar participando en este lugar tan lindo, es un orgullo. Si bien no obtuvimos un premio, el lugar es hermoso, las obras son muy lindas. Estoy feliz de poder participar y conocer otra gente. Es muy lindo el evento”, manifestó la artista a La Opinión Austral.

“Estoy muy contenta de poder representar con un paisaje de nuestra Patagonia a la Patagonia”, concluyó.

La muestra puede visitarse con entrada libre hasta el 13 de septiembre, de miércoles a domingos, de 14:00 a 20:00 en la Sala 607 del Palacio Libertad, sito en Sarmiento 151 en CABA.