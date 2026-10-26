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Comodoro Rivadavia volvió a realizar un torneo nocturno de atletismo de pista y campo después de 47 años. La actividad se desarrolló este sábado en la pista municipal de solado sintético, con la participación de deportistas de distintas categorías y el acompañamiento del intendente Othar Macharashvili y del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

El intendente Othar Macharashvili y el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recorrieron la pista municipal durante el regreso de los torneos nocturnos de atletismo.

La jornada se llevó adelante a partir de la nueva iluminación instalada en el complejo deportivo por el Municipio. Durante la recorrida por las instalaciones, las autoridades acompañaron las competencias, entre las que se destacó el Regional de la Milla en Pista, una prueba de 1.609 metros.

El Regional de la Milla en Pista, sobre 1.609 metros, fue una de las pruebas destacadas de la jornada deportiva.

El último antecedente de un torneo nocturno de estas características en la ciudad se remontaba a 1979, durante la inauguración del Campeonato Nacional de Mayores, realizado en el entonces Estadio YPF.

En ese contexto, Macharashvili señaló que se prevén nuevas obras para mejorar la infraestructura del predio. Entre las prioridades, mencionó la construcción de una rampa que permita garantizar el acceso de personas con discapacidad a las gradas y otros sectores del complejo. También indicó que se proyectan nuevas intervenciones en coordinación con el área de Deportes.

Deportistas de distintas categorías participaron del torneo de pista y campo realizado este sábado en Comodoro Rivadavia.

Por su parte, Ramón Flores, presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, se refirió a la recuperación de las competencias nocturnas y agradeció el trabajo conjunto con el Municipio.

En tanto, Mario Rodríguez, referente del predio, hizo hincapié en las condiciones de la infraestructura para el desarrollo de competencias deportivas.

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