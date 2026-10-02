Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves quedó formalmente inaugurada la 12° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, un encuentro que reúne a referentes de la industria, el comercio, la producción, la ciencia y la educación, y que se extenderá hasta el 3 de octubre en el Predio Ferial.

El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili y contó con la presencia de funcionarios municipales y provinciales, intendentes de la región, legisladores, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, dirigentes sindicales, autoridades universitarias y representantes de las principales empresas operadoras y pymes de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Durante la ceremonia, el intendente puso en valor la continuidad de la Expo Industrial como un espacio estratégico para promover el encuentro entre el sector público y privado y avanzar en una agenda común para el desarrollo regional.

En ese contexto, planteó la necesidad de asumir los desafíos actuales y, al mismo tiempo, generar una mirada de largo plazo.

Othar Macharashvili durante su discurso de apertura, donde llamó a fortalecer el diálogo y el consenso para construir el futuro productivo de la región.

“Asumimos la realidad, pero lo hacemos convocando a reflexionar sobre la construcción del futuro. Esto se hace entre todos”, sostuvo Macharashvili.

El jefe comunal remarcó que la sociedad necesita ámbitos de diálogo en los que puedan confluir la ciencia, la industria y el comercio, y destacó la importancia de construir puentes de desarrollo que permitan superar las diferencias políticas y las dificultades propias de la coyuntura.

Asimismo, señaló que el desarrollo regional requiere consenso, inversión, capacitación técnica y generación de empleo genuino.

“La Expo Industrial es la imagen del futuro con la fuerza del conjunto”, afirmó.

Un auditorio colmado acompañó el discurso de Othar Macharashvili

Innovación tecnológica y diversificación productiva

El titular de Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que la edición 2026 de la muestra se estructura en torno a dos ejes principales: la innovación tecnológica y la diversificación productiva.

Zárate planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema regional de innovación que permita a la Patagonia y, particularmente, a la región del Golfo San Jorge, responder a los desafíos que plantea la economía global.

La tecnología y la innovación tienen un lugar destacado en la muestra, con experiencias de realidad virtual y propuestas interactivas para los visitantes.

En ese sentido, resaltó el protagonismo del sector privado y el desarrollo de más de 700 rondas de negocios, orientadas principalmente a generar vínculos comerciales y fortalecer el entramado de pequeñas y medianas empresas.

La propuesta busca así consolidar a la Expo Industrial como un punto de encuentro para promover nuevas oportunidades de inversión, innovación y articulación productiva.

Universidad, empresas y Estado: una agenda común

La participación de las instituciones de educación superior también ocupa un lugar central en la Expo Industrial. Durante la apertura, autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y de la Universidad de Los Lagos destacaron la importancia de profundizar la vinculación entre el conocimiento científico, el Estado y el sector empresarial.

Los rectores coincidieron en que acercar las universidades a las necesidades concretas del territorio resulta fundamental para ampliar las oportunidades de formación de los jóvenes y acompañar procesos de transformación productiva con una mirada sostenible.

La articulación entre educación, ciencia, tecnología e industria aparece así como uno de los principales desafíos para el futuro de la región.

Más de 150 expositores y 40 actividades

La 12° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia cuenta con más de 150 expositores, mientras que su agenda incluye 40 actividades en auditorios y más de 50 conferencistas.

Además de las rondas de negocios, el evento propone espacios destinados al intercambio de experiencias, la innovación, la formación y el análisis de las perspectivas productivas de la región.

La muestra fue declarada de interés por la Legislatura de la Provincia del Chubut y cuenta con interés permanente del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.

Con sus puertas abiertas a toda la comunidad hasta el 3 de octubre, la Expo Industrial busca consolidarse como un espacio de articulación para debatir los desafíos productivos y tecnológicos y generar consensos en torno al desarrollo futuro de Comodoro Rivadavia y la región del Golfo San Jorge.