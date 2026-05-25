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En las Fiestas Mayas, la carrera que es un homenaje a la Revolución de Mayo, llegó a las 50 ediciones y el campeón es de la Patagonia.

La competencia reunió a más de 15 mil corredores, entre ellos 120 de élite, por las calles del Parque 3 de Febrero en Palermo. Organizada por el Club de Corredores, la carrera principal largó a las 08:00 en avenida Figueroa Alcorta, a metros de avenida Monroe.

El recorrido incluyó la avenida Figueroa Alcorta (entre Monroe y Juramento), avenida Sarmiento, avenida del Libertador, avenida Dorrego, Andrés Bello, avenida de los Ombúes y avenida Tornquist, para finalizar nuevamente sobre Figueroa Alcorta.

El chubutense Joaquín Arbe se impuso en los 10 k, escoltado por Manuel Córsico; en tanto entre las mujeres, la ganadora fue Sofia Gómez, seguida por Sofia Luna.

El atleta de Esquel con experiencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/2021 y quíntuple campeón de la Corrida Internacional Diario Crónica dejó a la Patagonia en lo más alto del podio.

Tapa del diario La Opinión Austral del domingo 25 de enero de 2026. Día del reportero gráfico en homenaje a José Luis Cabezas.

“Es una alegría enorme ver a más de 15 mil corredores disfrutar de esta edición histórica de Fiestas Mayas en la ciudad más linda del mundo. Queremos felicitar a todos los que formaron parte de esta gran evento, que ya es parte de nuestra identidad y estamos muy orgullosos”, sostuvo el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián “Chino” Turnes.

“La capital mundial del deporte siempre deslumbra y tiene todo para dar: Buenos Aires no solo respira deporte, lo vive con una pasión única”, agregó.

La competencia combinó deporte, música y tradición patria y volvió a reunir a participantes de todo el país en una fiesta deportiva que nació a mediados de los años 70 como un homenaje a las grandes celebraciones populares que decretó el Primer Gobierno Patrio en 1811, al cumplirse el primer aniversario de la Revolución de Mayo.

La competencia reunió a más de 15 mil corredores.

La edición especial por el 50° aniversario tuvo además una propuesta cultural. Antes de la largada, la Banda de la Armada Argentina interpretó el Himno Nacional acompañado por la voz de un tenor. También hubo espectáculos de danza y folclore a lo largo del recorrido para acompañar a los corredores y al público.