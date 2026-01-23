Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los atletas y vecinos de Comodoro Rivadavia realizan largas filas en el Centro de Información Pública (CIP) para retirar sus kits y números y participar de la 60° edición de la Corrida del Diario Crónica, que se llevará a cabo este sábado 24 de enero a las 17:30. Cabe mencionar que se trata de un trámite obligatorio para todos los competidores.

Hasta el cierre de las inscripciones, el jueves, se registró un muy buen nivel de anotados, tanto a través de la modalidad online —habilitada desde el año pasado— como de manera presencial, especialmente en los últimos días en las instalaciones del diario. La respuesta volvió a estar a la altura de una prueba que ya se consolidó como un clásico del calendario atlético regional y sudamericano.

Todos los participantes, desde los más chicos hasta los mayores, deberán presentarse este viernes hasta las 20 horas en el CIP para retirar el número y el kit correspondiente, quedando así habilitados para competir.

En este marco, La Opinión Austral, que realiza una cobertura especial del evento, se acercó al lugar y dialogó el director de Diario Crónica, Daniel Taito, quien destacó que si bien se comienza a “palpitar una especie de festejo y clima positivo para la ciudad”, tampoco se desconoce la complicada situación que atraviesa la localidad por el derrumbe del cerro Hermitte.

De todas maneras, recalcó: “Más allá de las cosas que suceden últimamente y nos solidarizamos con toda la gente, queremos darle a la ciudad alegría, un día de festejo, toda la gente en la calle apoyando a los corredores en esta carrera de 60 años… el diario cumple 64 años“.

Asimismo, sostuvo que es “una carrera con mucha historia, han pasado figuras del atletismo de décadas, hay gente conocida, atletas muy famosos del Chubut y del país que vienen corriendo esta carrera muchos años, hay gente de más de 50 años participando en su vigésima carrera. La verdad, hay que reconocer que es más de la ciudad que del diario propio“.

Y cerró: “Hasta las 20 horas vamos a estar recibiendo a la gente. La botellita y remera de la competencia, que pueden adquirir en el diario, la verdad que tuvo un éxito enorme, está muy bueno el diseño, los chicos se pusieron a trabajar con mucha pasión. Hay un montón de gente de Santa Cruz, de Trelew, de Esquel, de Rawson, de Puerto Madryn, de Río Negro, de Buenos Aires, corredores invitados de otros países. Realmente estamos muy contentos”.

Leé más notas de La Opinión Austral