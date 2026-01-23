La corredora riogalleguense Yamila Ojeda se sumará a la Corrida Internacional del Diario Crónica, una de las pruebas atléticas más convocantes de la Patagonia, que se realizará en Comodoro Rivadavia este sábado 24 de enero, desde las 17:30 horas.

Será su primera participación en esta competencia y recorrerá la distancia de 16 kilómetros, dentro de un evento que reunirá a atletas locales, nacionales e internacionales.

En la antesala de la esperada prueba, y en pleno entrenamiento, Yamila conversó con La Opinión Austral y destacó que la semana previa decidió entrenar de manera tranquila para volcar toda su energía el sábado.

Yamila Ojeda habla con LOA. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Trabajamos un poco más la velocidad”, comentó la deportista. Para cerrar, resaltó: “Las palabras de aliento ayudan un montón y sé que en Comodoro hay mucho aliento en las calles, es lindo“.

Cabe mencionar que viajó junto a Gastón Rivarola, Romina González y Carolina Vega, los cuatro corredores de la capital provincial que cuentan con el respaldo del Grupo La Opinión Austral y Marga Taqsa.

