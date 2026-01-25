Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El atleta chileno Matías Silva (32), quien en 2025 había logrado el subcampeonato, finalizó tercero en la Corrida Internacional del Diario Crónica 60 Aniversario.

“Hacía cambios fuertes porque lo impresionante del cuerpo es que uno piensa que ya no tiene fuerza, pero cuando la cabeza manda, las piernas responden. Siento que fue una buena carrera, salí tercero, pero pude poner a prueba mi capacidad y siento que tengo mucha tolerancia para aguantar”, manifestó el deportista al Grupo La Opinión Austral.

Reconoció que su carrera “no fue tan estratégica, pero sabía que iba a ser así e iba a poner a prueba mi máximo esfuerzo“.

Joaquín Arbe, Bruno Álvarez y Matías Silva, el podio de la 60° edición. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Contra el viento

En cuanto a las condiciones del tiempo en el verano patagónico, reveló que “el viento lograba frenarme demasiado y perdía fuerza, en un momento me sentí frustrado, pero así son las carreras, las condiciones uno no las puede modificar y le toca dar el máximo”.

Concluida su participación en la 60° edición de la Corrida Internacional del Diario Crónica, el atleta manifestó: “La carrera no deja de sorprenderme, es durísima. No basta con el calor, no basta con las subidas, hay un fuerte viento que frena, esa es la Patagonia, es también lo difícil y lo bonito de estas carreras”.

Por último, dio a conocer que entre los principales compromisos de su agenda 2026 se encuentran la Maratón de Boston y el Campeonato Sudamericano de Media Maratón en Chile.

