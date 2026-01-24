Con un tiempo de 59′ 6″, la atleta marplatense Florencia Borelli logró el primer puesto en la Corrida Internacional de Diario Crónica 60 Aniversario que se desarrolló este sábado en Comodoro Rivadavia.

Florencia Borelli fue la primera en cruzar la meta. Mariana Borelli y Dayhana Juárez completaron el podio. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Tras superar la meta, la deportista dialogó con el Grupo La Opinión Austral y manifestó: “La carrera me encantó. Hizo calor, pero la gente durante todo el recorrido me ofrecía agua”.

En cuanto al circuito, comentó: “Me sientan super bien las lomas, vivo en un lugar como este, pero no tan duro, pero parecido, así que vengo preparada”.

Para Borelli, esta fue su primera participación en el tradicional evento patagónico y aseguró: “Voy a volver. Tenía miedo, me había asustado por las lomas, pero el público acompañó. Agradecida con Comodoro”.

Por su parte, Mariana Borelli, gemela de la campeona, quien había ganado en la 59° edición, manifestó: “Fue increíble, la gente alentando, dándonos agua, el cariño. Estoy muy agradecida a todo Comodoro”.

“El circuito es durísimo, pero la gente hace que quieras volver”, afirmó.

Florencia Borelli. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

En cuanto a la calurosa jornada, reveló que “el calor es lo que más miedo me daba porque en las lomas se siente mucho más, pero con mis compañeras fuimos juntas y fue mucho más llevadero. Sabemos que es difícil, más que nada por el terreno, le dimos duro y se pudo llegar a un lindo remate”.

Mariana Borelli. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

La subcampeona indicó que “en la primera loma, la de Rivadavia, te dan ganas de llorar, pero se hace como se puede, son más llevaderas las otras lomitas”.

Es de destacar que el tercer puesto fue para Dahyana Juárez, la atleta cordobesa que en 2022 lideró la categoría y que regresó a las competencias tras sufrir una fractura de fémur.