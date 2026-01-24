Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Roberto Umpiérrez, oriundo de San Carlos, Uruguay, es una de las figuras más destacadas del atletismo de su país y será parte de los runners internacionales que se sumarán a la 60ª edición de la Corrida del Diario Crónica, que se llevará a cabo este sábado 24 de enero en Comodoro Rivadavia, desde las 17:30.

En la previa de la carrera, dialogó con La Opinión Austral y destacó que realizó una preparación en altura en Paipa, Colombia. “Espero que eso dé sus frutos”, expresó, y agregó: “La verdad que es un placer correr con deportistas de élite y, por otro lado, la competencia, porque compito directamente contra ellos y trato de vencerlos, que es lo que uno busca”.

En ese sentido, sostuvo que “me tocó compartir pista con ellos. Venimos de correr el Maratón de Sevilla el año pasado, donde logré mi mejor marca: 2 horas, 18 minutos. Podría haber salido un poquito mejor, pero igualmente me fue bien”.

Umpiérrez valoró que “poder correr en un circuito como este, llegar y dar lo máximo, siempre resulta muy bueno. Hay dos subidas bastante pronunciadas que asustan un poco, pero es igual para todos; obviamente cada atleta tiene sus características”. Para cerrar, aseguró: “El desafío es poder dar lo mejor en este circuito tan difícil y meterme en el podio”.

