Al igual que en 2025, el atleta chileno Matías Silva participará de la 60ª edición de la Corrida del Diario Crónica, que se llevará a cabo este sábado 24 de enero en Comodoro Rivadavia, desde las 17:30. La Opinión Austral dialogó con él en la antesala de la competencia que convoca a runners regionales, nacionales e internacionales.
“El año pasado hice una carrera poco estratégica, pero también sabía que era dura. Me faltó cuidarme un poco para llegar con más fuerza a la última parte, los últimos tres o cuatro kilómetros”, comentó. Cabe recordar que, en la 59ª Corrida Internacional, Silva registró un tiempo de 51:36 en los 16K y alcanzó el segundo puesto.
El deportista precisó: “Ahora vengo entrenando para Boston, con más subidas y bajadas. Llego más preparado y 2025 fue un buen año: mejoré mis marcas personales, tengo una buena base y fuerza para ganar esta carrera”. Asimismo, agregó: “El año pasado gané la media maratón de Viña del Mar, con mejor marca y récord: hice una hora, 2 minutos y 5 segundos. También mejoré mi registro en la maratón de Sevilla, donde corrí en 2 horas, 12 minutos y 48 segundos”.
Mencionó que “dentro del país gané múltiples carreras de media maratón y corrí siempre por debajo de una hora cuatro. Fue un año muy consistente, sin lesiones, y la última competencia que disputé fue la maratón de Valencia, en la que hice 2 horas y 14 minutos”.
Por otra parte, hizo hincapié en que la clave está en el kilómetro 12: “Ahí aparece la última subida y después empieza a bajar. Desde ese punto en adelante, lo ideal es subir con fuerza y llegar a la meta en bajada. Esa parte final es clave. Tenemos tres kilómetros de subida en la primera parte, así que es muy dura”.
Finalmente, se refirió a la alimentación e hidratación previas a la competencia: “Hay que hidratarse bien, no solamente con agua, sino también con electrolitos. Además, hacer una carga de carbohidratos, evitar comidas que puedan caer pesadas y las grasas. No pasar hambre durante el día ni estar muchas horas sin comer. Hay que almorzar con tres o cuatro horas de anticipación y, en el medio, mantenerse hidratado y comer algo liviano un poco antes para llegar sin problemas”.
