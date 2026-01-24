Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al igual que en 2025, el atleta chileno Matías Silva participará de la 60ª edición de la Corrida del Diario Crónica, que se llevará a cabo este sábado 24 de enero en Comodoro Rivadavia, desde las 17:30. La Opinión Austral dialogó con él en la antesala de la competencia que convoca a runners regionales, nacionales e internacionales.

“El año pasado hice una carrera poco estratégica, pero también sabía que era dura. Me faltó cuidarme un poco para llegar con más fuerza a la última parte, los últimos tres o cuatro kilómetros”, comentó. Cabe recordar que, en la 59ª Corrida Internacional, Silva registró un tiempo de 51:36 en los 16K y alcanzó el segundo puesto.

El deportista precisó: “Ahora vengo entrenando para Boston, con más subidas y bajadas. Llego más preparado y 2025 fue un buen año: mejoré mis marcas personales, tengo una buena base y fuerza para ganar esta carrera”. Asimismo, agregó: “El año pasado gané la media maratón de Viña del Mar, con mejor marca y récord: hice una hora, 2 minutos y 5 segundos. También mejoré mi registro en la maratón de Sevilla, donde corrí en 2 horas, 12 minutos y 48 segundos”.

Mencionó que “dentro del país gané múltiples carreras de media maratón y corrí siempre por debajo de una hora cuatro. Fue un año muy consistente, sin lesiones, y la última competencia que disputé fue la maratón de Valencia, en la que hice 2 horas y 14 minutos”.

Por otra parte, hizo hincapié en que la clave está en el kilómetro 12: “Ahí aparece la última subida y después empieza a bajar. Desde ese punto en adelante, lo ideal es subir con fuerza y llegar a la meta en bajada. Esa parte final es clave. Tenemos tres kilómetros de subida en la primera parte, así que es muy dura”.

Finalmente, se refirió a la alimentación e hidratación previas a la competencia: “Hay que hidratarse bien, no solamente con agua, sino también con electrolitos. Además, hacer una carga de carbohidratos, evitar comidas que puedan caer pesadas y las grasas. No pasar hambre durante el día ni estar muchas horas sin comer. Hay que almorzar con tres o cuatro horas de anticipación y, en el medio, mantenerse hidratado y comer algo liviano un poco antes para llegar sin problemas”.

