El equipo Gladiador Running se preparó con intensidad en Río Gallegos para la 60° edición de la Corrida del Diario Crónica, una de las competencias más emblemáticas de la Patagonia, que se llevará a cabo este sábado 24 de enero, desde las 17:30, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En la antesala del importante evento, Judith, integrante del grupo, contó a La Opinión Austral que entrena desde diciembre de 2019 y destacó que encontró en el running un espacio que no dejó más: constancia, disfrute y pertenencia. “Vine por una invitación de mi hermana y la verdad que re contenta“, dijo.

Otros corredores relataron que comenzaron antes de la pandemia o incluso hace más de una década, motivados por amistades y por observar a otros entrenar en la ría, coincidiendo en que el deporte funciona como un verdadero “cable a tierra”.

En tanto, Carolina Vega, corredora del team y una de las representantes de la capital santacruceña, expresó: “Somos un grupo que nos acompañamos todos, nadie se va a quedar solo (…) la idea es avanzar y depende el objetivo de cada uno“.

