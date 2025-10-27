Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ya han comenzado los controles sobre los participantes de las próximas Tres Horas de Puerto Natales que tienen lugar en el Triangulo Dorotea el próximo fin de semana, y que como siempre sucede contará con la atención de todo el ambiente automovilístico de la región del sur de Chile y Argentina.

En la ciudad de Punta Arenas, dicho control de seguridad está a cargo de Sergio “Mellizo” Diaz quien trabaja por estos días revisando los autos que desde la capital magallánica participarán del evento, por lo que se afinan los controles a los efectos de verificar la seguridad en todos los autos.

Mientras tanto acontece los mismo en Puerto Natrales donde se destaca la presencia de Matías Barría, el destacado piloto lugareño que estará presente en el evento, mientras que desde disantos medios de comunicación se habla sobre la ruta y los principales lugares que siempre son un compromiso para los participantes.

Falleció Celso Vidal

El ex piloto Celso Vidal falleció en la ciudad de Punta Arenas, siendo reconocido por todo el ambiente automovilístico a un piloto de los años 70 que incluso supo venir a competir a Río Gallegos en la época de Muñiz y Thevenon.

Celso participó activamente en este tiempo en el automovilismo regional, habiendo corrido además de la TC5000, carreras de rally y otras especialidades por lo que era muy conocido en el ambiente de la región.

Entrenamiento de Motocross

En el nuevo trazado de Tres Lagos se ha comenzado a realizar algunas prácticas de quienes tomarán parte de la próxima competencia de Motocross, por lo que en las últimas hora hubo ensayos de varios posibles participantes del evento.

Miguel “Yiyo” Sanchez no correrá en Noviembre

El piloto Miguel “Yiyo” Sanchez quien fue la revelación de la fecha anterior en la monomarca 1300 c.c., no estará presente en esta ocasión, debido a que no estará en la ciudad ese día, por lo que es muy probable que la unidad la conduzca su hermano Pablo viniendo desde El Calafate.

El Garrafa competición con dos unidades

Ya está en pleno trabajo la puesta a punto de la nueva unidad del equipo Garrafa Competición que conducirán en binomio Lucas y Mariano Ríquez.

La carrera del día sábado como es habitual en la categoría la correrá Lucas y la del día domingo el conductor será Mariano, con el nuevo auto como dijera Doménico Modugno, ” azul pintado de azul…” !!