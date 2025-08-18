Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un comunicado de prensa emitido en las últimas horas de ayer, el Automóvil Club Río Grande informa de los acontecimientos que provocaron la suspensión de la competencia y los hechos posteriores detallando algunos aspectos de lo que pasó en la carrera.

El comunicado dice textualmente que : El Automóvil Club Río Grande mediante este comunicado informa:

1) la neutralización de la primera etapa se debió al cordón sanitario solicitado por el COE (Centro de Organización de Emergencia) el cual priorizó la vida del piloto de esa forma afectó el desarrollo normal del Gran Premio dela Hermandad-edición 50.

2) Con respecto a la bandera roja en el sector de Onaisin se debió que , al momento de efectuar el cordón sanitario para el piloto con situación crítica y código rojo de traslado, se solicitó bandera roja en Río Chico, Arcillosa, Chorrillos y por último se malinterpretó en uno de los puestos, el cual sacó bandera roja acatando la orden dada por el director de la prueba, producto de ello, se detiene la carrera erróneamente en el sector de Onaisin.

3)Con lo que respecta a enviar a todos los competidores en enlace hacia Porvenir fue que, al momento de tomar la decisión, la competencia para la segunda etapa seguía su curso normal dada la información que teníamos por parte del responsable sanitario del COE, la que tenía una situación crítica y que con el transcurso de las horas la misma se fue agravando, por lo cual entre las partes organizadoras (ACRG y ADELFA) se dio por cancelada la misma, ya que no estaban dadas las condiciones o garantizadas las medidas de seguridad, lo cual fue informado mediante comunicado de prensa.

4)Al día de la fecha se encuentra esperando los tiempos parciales de las distintas categorías para poder publicar la primera etapa y la metodología empleada, teniendo en cuenta los parciales obtenidos para poder efectuar una clasificación parcial.

Como organizadores comprendemos y entendemos la incertidumbre de todos los participantes, también tenemos en cuenta el tiempo y dinero invertido para la participación del Gran Premio, pero como organización se dio prioridad a la seguridad de nuestros pilotos ante esta situación extraordinaria de carrera, el espíritu deportivo se vio coartado.

Hoy estamos acompañando a la familia de Martín, socio y piloto de este club, nuestra prioridad es y será siempre estar del lado de la vida.

Sin otro particular y saluda atentamente Víctor Garcés presidente y Sandra Martínez secretaria.

La realidad es que esta “aclaración” no se sabe si aclara o complica mas la situación, con una redacción que no se condice con la importancia que tendría que tener dado lo que está en juego, máxime dado cuenta de un error producto de un mal entendido en el mismo seno de la organización al detener la carrera en un sector donde no se había solicitado dicha medida.

Algunos voceros del lado chileno le atribuyen mucha responsabilidad al ACRG como lo expresó el presidente de ADELFA que habla de hacer la carrera el año que viene solo del lado chileno, y otras voces que se levantan en contra de las medidas tomadas, por lo que habrá que esperar que el ambiente se calme un poco para ver como sigue esta “película”.