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Cuando falta muy poco tiempo para que se de inicio al Torneo Regional Amateur de este año que tendrá especiales características, solo cuatro equipo aparecen en las páginas oficiales representando a la provincia de Santa Cruz en ésta nueva modalidad implementada por el Consejo Federal de AFA.

Entre ellos aparece el Atlético de Puerto San Julián representando a la Liga de Piedra Buena (Liga Centro con sede en esa localidad) y el representante de la Liga de Río Turbio, el Santa Cruz Fútbol Club con casi ningún antecedente y por el lado de la Liga Sur de Río Gallegos aparecen Escorpión y el Deportivo Esperanza de El Calafate, ambos ya con experiencia en el tema por anterior participación.

Sin lugar a dudas que aparecerán mas instituciones cuando se venga encima la fecha, tal el caso del encuentro que debían de haber jugado Bancruz y Don Bosco de Río Turbio que no se pudo concretar debido a las condiciones climáticas extremas de los últimos días, y luego el tercer encuentro del ganador con el equipo de San Julián de donde saldrá otro integrantes para el Torneo Regional Amateur, pero habrá que acelerar este tema porque los tiempos se vienen encima.

El Consejo Federal anuncia ( de acuerdo a las páginas especializadas como Ascensos del Interior), que el torneo Regional Amateur dará comienzo del 28 al 30 de agosto, por lo que se está a treinta y cinco días de dicho arranque, y donde se marca que el 15 de agosto será la fecha última para confirmar equipos, por lo que habrá que acelerar las cosas en Santa Cruz si es que van a participar mas equipos.

Sumado a esto los equipos que lleguen a jugar finales interregionales y pierdan esa oportunidad del ascenso, quedarán directamente incorporados al Torneo Argentino del Interior que comenzará en abril de 2027 lo que es otro elemento a tener en cuenta, porque será el que quede en el medio y justo por debajo del Federal A del año entrante, quizás la mayor novedad de esta nueva modalidad.

De todos modos como siempre este Regional que arranca en pocos días, otorgará como siempre cuatro plazas al Torneo Federal A, por lo que habrá que irse acostumbrando a tener otro torneo mas en el medio antes de llegar a intentar jugar el Federal A, un escalón mas para jugar en lo que no se estaba acostumbrado, tal el caso del Boxing Club que ha disputado esta lucha del ascenso notoriamente en los últimos años, habiendo llegado en dos ocasiones muy cerca.

Las opciones de la Liga Sur

Consultadas las autoridades de la Liga de Fútbol Sur, se espera la posibilidad de un mejoramiento climático que permita jugar el encuentro entre Bancruz y el equipo de la cuenca lo que se podría dar este fin de semana, y luego si resulta ganador Río Turbio, los de San Julián deberán ir a jugar el final a la cuenca pero si gana Bancruz, la final se jugará en Río Gallegos y de allí saldrá un nuevo integrante para el torneo Regional Amateur.

Un panorama bastante singular si observamos que el regional anterior tuvo cuatro equipos de Río Gallegos participando y en este caso por ahora hay uno solo (Escorpión) pero como los tiempos apremian, habrá que esperar las novedades de los próximos días.