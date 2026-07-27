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La carrera mas importantes del Turismo Pista en sus tres especialidades, tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de agosto en el trazado de San Nicolás, de acuerdo a lo anunciado por sus dirigentes y será la primera vez que esta prueba tendrá lugar en este escenario.

La prueba consiste en carrera con pilotos titulares y luego con invitados con las mismas unidades, por lo que ya la gran mayoría esta anunciando quienes serán los que los acompañen en tamaña prueba y los santacruceños ya han confirmado quienes los acompañarán dentro de unos 20 días en ésta multitudinaria carrera, dado que con unos 50 autos en cada categoría, cada año es la mas concurrida de todo el calendario.

El calafateño Williams Bull llevará como invitado a un coterráneo con experiencia como Gabriel “Gato” Etura, ex piloto de Top Race y ex campeón del TPS en la región, reconocido como uno de los mejores pilotos en actividad y con la sabiduría de los años encima, por lo que es una garantía en la pista, mientras que su hermano Alexis tendrá como invitado a Ignacio Grippo, un joven piloto con mucho entusiasmo que se ha incorporado hace poco al automovilismo nacional, habiendo debutado en Río Gallegos hace ya un tiempo.

Por su parte Agustín Orellana superada ya la situación vivida en la última prueba donde fuera excluido, se apresta a tomar parte con su unidad junto a Ramiro Cano, piloto de la Clase 3 del TN y compañero de Thiago Martínez en el equipo Crucianelli, y como Martínez es integrante del STM Racing que sostiene a Orellana en el Turismo Pista, por allí aparece la relación entre ambos con un piloto joven y con muchas perspectivas futuras.

Por su parte Pablo “Pali” Collazo llevará a un clásico, amigo desde siempre y un hombre vinculado al automovilismo regional como lo es Javier “Pollo” Bernardini quien participará en TC Pista y en muchas otras categorías y también en el zonal regional en el TPS junto a la familia Collazo, por lo que es mas que conocido en la región y valorado por su rendimiento en mas de una oportunidad.

Finalmente el misionero de El Dorado Luciano Viana, ha invitado a Thiago Martínez en la clase 3 para que sea su invitado, por lo que el piloto de Río Gallegos quien fuera piloto de la especialidad, vuelve luego de un tiempo a la clase 3 para estar presente en esta dura batalla que tendrá lugar dentro de pocos días en San Nicolás, en lo que será la carrera mas importante del calendario del Turismo Pista.

Por ahora y aunque quedan pocos días para la confirmación, el único galleguense sería Thiago Martínez, aunque puede haber sorpresas de último momento como suele suceder a menudo.

Últimos ajustes para la 51° edición del GPH

A menos de 20 días de la largada de ésta edición del Gran Premio de la Hermandad, ya se palpita como será la carrera mas importante de la región sureña entre Argentina y Chile, que organiza la Asociación Deportiva Local fueguina (ADELFA) y el Automóvil Club Río Grande (ACRG) en Tierra del Fuego.

Este año por segunda vez en su historial se correrá por etapas tipo rally como sucediera en la edición 1993 únicamente, por lo que será la mayor novedad a aplicar luego de años y años de correrse de bandera a bandera, por lo que será un cambio sustancial, donde habrá seis tramos de velocidad en total (tres el sábado y tres el domingo al retorno desde Río Grande), en la búsqueda de una mayor seguridad visto el accidente del año pasado que ocasionó lesiones graves en el piloto Martín Thompson y que provocó la finalización de la prueba.

Como siempre aunque el número mes mucho menor con unos 60 participantes, se sigue dividiendo en ocho categorías, y el bajo número mas allá del accidente, se debe principalmente a los altos costos de preparación y de inscripción, sumado a la implantación de un sistema de geolocalización que deben tener en cada unidad lo que también ha sido un costo importante.

La clasificación como siempre tendrán lugar el día viernes en Puerto Porvenir y el sábado se largará la primera etapa rumbo a Río Grande para cubrir tres tramos de velocidad y el resto de enlace, por lo que ya esta todo dispuesto para el lanzamiento de esta 51° edición que tuvo muchos pormenores y discusiones en el medio, pero que finalmente se llevará a cabo dentro de pocos días.