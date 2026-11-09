Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos pilotos con notables antecedentes en el automovilismo nacional dejarán de lado la actividad el próximo año, según anunciaron en las últimas horas, debido a especiales razones en cada caso, tal como lo expresaron el piloto de karting Thiago Díaz y el piloto de TN Sebastián Gómez, quienes confirmaron su paso al descanso en 2027.

En el caso de Thiago Díaz, notable piloto de karting con un título nacional encima y con toda una trayectoria de varios años en la actividad, en una nota con Carlos Raúl Zapico para La Opinión Austral confirmó que no estará el año entrante en los campeonatos nacionales debido a razones de carácter económico, por los altos costos que actualmente representa la participación activa en el torneo nacional.

El galleguense Thiago Diaz campeón nacional de karting.

Thiago, que surgió desde el mismo kartódromo “Malvinas Argentinas”, donde fue entrevistado y donde corrió el fin de semana ganando la prueba con invitados de la categoría Junior, manifestó que, si bien seguirá en Buenos Aires cursando sus estudios universitarios, dejará el karting con la idea de esperar a un mejoramiento de la situación económica, ya que actualmente se puso extremadamente caro.

Esto hace que obligadamente deba “bajarse” de la actividad permanente, por lo que estima que el próximo año (2027) será de espera en lo deportivo, mientras sigue sus estudios, que marchan bien, por lo que el objetivo será todo aplicado a ese tema.

Sebastián Gómez, piloto del Turismo Nacional, anticipó que se baja de la categoría, en exclusiva con Carlos Zapico, periodista de La Opinión Austral. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

El otro piloto que no estará en el TN el año entrante es Sebastián Gómez, quien aclaró que no es por razones económicas, sino por una cuestión de carácter familiar, como lo había anticipado hace unos meses en el programa “Música de Motores”, por LU12, la Deportiva de la Patagonia, donde estimó que, debido a que su hijo Bautista correrá permanentemente en el karting nacional, esto le impide estar presente como aconteció en varias pruebas de este año, donde uno corría en Buenos Aires y el otro en otra provincia de la Argentina, por lo que Sebastián no podía estar al lado de su hijo.

Thiago Díaz girando en Río Cuarto, Córdoba.

Esto hace que tome definitivamente la resolución de “bajarse” de la actividad nacional luego de varios años en el automovilismo argentino, incluso como ganador en la Clase 3 en varias oportunidades y donde lució un manejo notable, como en Termas de Río Hondo, donde ganó, o en otros escenarios del país donde tomó parte en estos años, habiendo comenzado incluso en TC Pista para dedicarse luego definitivamente al Turismo Nacional.

Sebastián Gómez compitiendo este año en el TN.

En este último tiempo viene cumpliendo una destacada labor en el equipo Martos Competición, donde ha logrado importantes resultados, pero ha llegado la hora de acompañar a su hijo y esto vale más para Sebastián que sus ansias de corredor después de muchos años detrás del volante.

Goyito al karting nacional

También este fin de semana se confirmó que Gregorio “Goyito” Gómez no participará en la actividad regional debido a que el año entrante correrá solo en el orden nacional, lo que permitiría que su padre Santiago (hermano de Sebastián Gómez) participe en las competencias locales, donde comenzó desde muy chico y donde pretende tener continuidad una vez que “Goyito” pase al orden nacional.