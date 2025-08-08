Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La edición 50 del Gran Premio de la Hermandad entra e su etapa mas caliente dado que en menos de una semana se procederá al lanzamiento de la carrera que en ésta ocasión cuenta con 197 binomios participantes en las 8 categorías en que se disputa la prueba.

Ya se han realizado todos los controles administrativos, de seguridad y los controles de aduana tanto en Punta Arenas como así también en Ushuaia y Rio Grande, por lo que el próximo jueves tendrá lugar la rampa de lanzamiento de la carrera, y el viernes se realizará el clasificatorio por categorías en los alrededores de la ciudad de Río Grande.

En forma periódica varios medios fueguinos van mostrando día a día como se encuentran algunas partes de la ruta que son complicadas en algunas ediciones como Chorrillos o la Arcillosa del lado argentino, mientras que como es sabido puede haber variaciones impensadas en cuestión de horas, y ya los participantes saben que su peor adversario puede ser la nieve, el barro y las inmensas lagunas que se pueden formar en poco tiempo.

Sin embargo se respira un optimismo notable en ésta oportunidad, en la que participan figuras destacadas de todos los tiempos de la carrera y de toda la región sur de Argentina y de Chile, incluidos seis autos de la provincia de Santa Cruz ( 5 de El Calafate y 1 de Río Gallegos) por lo que todo está dispuesto para iniciar la gran aventura que se corre desde 1974.

Por parte de los santacruceños, ya están todos arribando a Tierra del Fuego, tal el caso de Pekas Jensen, Pity Bernardini, Leo García, Pablo Wyss y Alejandro Gutiérrez y la presencia del galleguense Francisco “Pancho” Medina, que como en las últimas ediciones, forma parte del staff de la prueba cada año.

Se estima que los 430 kilómetros entre salida y llegada pueden presentar este año distintos aspectos, por lo que habrá que estar preparados para todo tipo de suelos y condiciones climáticas en vista de los informes que diariamente llegan desde los centros metereológicos de la región, pero como esto es muy cambiante, nadie puede predecir como estará cada día.

Ultima reunión

Hace pocas horas se realizó la última reunión entre las autoridades de ambos países tanto del Automóvil Club Río Grande como así también de la Asociación de Volantes de Porvenir, para no dejar nada atado a la improvisación, y también los dirigentes mantuvieron una reunión con el intendente de Río Grande a los efectos de afinar detalles para que todo salga como está previsto.

Río Grande ya vive la carrera que se ha transformado en un hecho cultural que trasciende mas allá del deporte y que congrega a todos los habitantes del lugar y de la región en partícipes de la fiesta tuerca que anualmente rompe con cualquier monotonía en Tierra del Fuego de ambos lados de la frontera.

Rio Turbio fijo fechas para lo que resta del año

La Asociación de Volantes de la cuenca ya fijó fechas para disputar el torneo de este año, por lo que la primera de las previstas tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, siguiendo con el 26 de octubre, el 21 de noviembre y una fecha doble el 14 de diciembre, terminando el torneo con dos fechas el año entrante, una el 15 de marzo de 1026 y la otra el 19 de abril, la que le pondrá punto final al torneo en juego, todas estas competencias en el Mario “Tarta” Giacobbo de Río Turbio.