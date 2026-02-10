Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la puesta en escena de la primera fecha el día 1 de marzo, darán inicio los campeonatos de karting en las cinco divisiones que anualmente participan en el “Malvinas Argentinas” que se encuentra dentro del perímetro del autódromo “José Muñiz”, con la habitual participación de pilotos locales y del interior provincial.

En los últimos días se ha podido apreciar a varios karting y pilotos en pruebas, destacándose la visita de algunos del interior como Bruno Sanchez desde El Calafate o algunos locales como el jovencito Muñoz que se presentará este año en la PreJunior, una de las divisiones que se harán presentes desde la primera carrera.

Las divisiones comienzan por la menor con motores Luqstoff de baja cilindrada, los que pertenecen al Automóvil Club Río Gallegos y que son sorteados en cada carrera para que no haya predilección ni nada por el estilo, por lo que todos tienen las mismas posibilidades en una categoría que va desde los primeros años hasta los 11 años de edad y que cuenta últimamente con casi una veintena de participantes, por lo que se pone muy entretenido con la compañia de mucha familia y amigos.

Luego la Pre Junior y a continuación la categoría Junior ya con pilotos avezados con algunos años de experiencia, donde aparecen pilotos como Oliver Osses o Goyito Gómez mientras que la Junior que es la que sigue en potencia, cuenta también ncon figuras como Rodolfo Rovira, Matías Rodriguez o Nazareno Cisterna, chicos con toda una trayectoria en la especialidad.

Luego la Master que esta dividida en dos, la de los mas avezados y expertos con pilotos como Sebastián Gómez, Facundo Gareri, Pablo Rizzónico, Antiñanco y otros, y la Master (mas 40) para los mayorcitos, donde aparecen pilotos como el último campeón Martín López o el veterano Mariano Paz o Cristian París, los que ya cuentan con sobrada experiencia.

Con este panorama se viene la primera del año que en la temporada anterior tuvo una trascendencia mas que importante y que contó mucha atención en todo el ambiente tuerca de la región, por lo que se estima que este arranque de temporada será mas que interesante en todo sentido.

Preparativos en El Calafate

Ya comenzaron a arribar algunos equipos y autos a El Calafate dado que este fin de semana se disputará la apertura del torneo de Turismo Carretera con lo mas granado de la especialidad, donde ya se anuncian visitas y por supuesto mucho público proveniente de las ciudades de la provincia y de la vecina Punta Arenas en la república de Chile.

La carrera como es la apertura, tendrá debutantes y algunos nuevos autos sumado a dos marcas que se incorporan al TC como lo son BMW y Mercedes Benz, lo que ha llamado mucho la atención de especialistas y técnicos de todo el ámbito nacional e incluso extranjero.

Dentro de este aspecto, cabe señalar lo acontecido con el equipo de Nacho Sabino a quien se le incendió en la ruta 3 en la provincia de Chubut el camión que transportaba el Chevrolet Camaro de Nicolás Trosset, con pérdida total para la unidad del piloto de Arrecifes que no podrá estar en la primera de El Calafate, pero que anuncia un esfuerzo considerable para poder estar en la segunda.

El accidente se produce cuando se bloquea el tren trasero, aumenta la temperatura y se prende fuego el trailer con el auto en su interior, donde si bien no causa inconvenientes a los choferes, se torna imposible de controlar en mitad de la ruta y el Camaro se quema íntegro y el sobrino de Norberto Fontana se queda de a pie antes de llegar a El Calafate.

Reunión en Puerto Natales

En la localidad chilena de Puerto Natales se realizó una reunión convocada por la organización del Rally de Laguna Blanca, dado que se incorporan los reglamentos del GP de la Hermandad en las categorías N1 (cat.D), N2 (cat.E) y la categoría F del GPH, estableciéndose también los tramos que serán 6 para el domingo con 6 asistencias y con control previo en Natales y en Punta Arenas.

Este rally de Laguna Blanca que abre el torneo en la región de Ultima Esperanza servirá para medir el rendimiento de estas unidades asimiladas al reglamento del GPH para ir adelantando lo que será la gran carrera de Tierra del Fuego de este año.