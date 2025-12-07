Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una algarabía fenomenal y un entusiasmo para destacar, el equipo de Facundo Rodríguez festejó el haber obtenido el campeonato anual de la monomarca 1300 en el autódromo “José Muñiz”, que cerró el año automovilístico 2025, lo que seguramente prolongará la sed en los talleres donde el piloto cumple su rol de trabajo.

Junto al grupo de trabajo se encontraban familiares y amigos que compartieron un momento más que especial, remarcando lo bueno de haber logrado un primer torneo en el automovilismo deportivo en una categoría más que competitiva para el medio como lo es la monomarca, pero la programación de la última fecha fue bastante extensa.

Nuevo campeón de la Fórmula

La Fórmula Santacruceña tuvo en Alejandro Oyarzo su nuevo campeón en la jornada dominguera: el nombrado fue un protagonista más que activo al ganar absolutamente todo y llevarse la última competencia del año con sobrada maestría y contundencia, sin darle chances a nadie.

De movida y con la nueva metodología de grilla invertida, Agostina Muñoz y Cristian Sandoval largaron en la primera fila, aunque prontamente terminaron superados por los más ligeros que fueron tomando sus lugares a lo largo de las vueltas para dejar finalmente a Alejandro Oyarzo como líder inalcanzable derecho a la bandera de cuadros.

Al ganador lo secundó Nicolás Gómez, quien otra vez realizó un muy buen trabajo en la pista, y en tercer lugar el compañero de equipo de Oyarzo, Ezequiel Pereyra, quien también se adjudicó el título de subcampeón del año por lo que todo queda en el taller con los dos galardones bien ganados por sus protagonistas.

Luego los Alvarado (padre e hijo) que hicieron lo posible para estar más adelante, pero que no pudieron rematar una posición mejor y Alejandro Oyarzo que tenía todos los números comprados, terminó siendo el campeón de la especialidad sin rivales a la vista, demostrando su buena producción en pista durante todo el año.

Leandro Almonacid ganó en la 1600

En la categoría de los Fiat 1600 con pocos autos en pista, Leandro Almonacid había sido quien tenía los mejores registros del fin de semana, y poco le costó encarar la lucha por el primer lugar, lo que consiguió desde la clasificación y que remató ganando una carrera sin más trámite que la lucha por la supervivencia, toda vez que habían aparecido muy pocos el sábado.

El día sábado ya se había realizado la puesta en escena extra oficial de que Martín Ojeda era el nuevo campeón de la especialidad, por lo que también se sabía que el nuevo campeón no se iba a jugar mucho a sabiendas de que tenía todo para hacer un excelente papel, y lo hizo terminando tercero detrás de Marcos Ortiz con el auto de Pablo Gómez que remató como escolta del ganador con mucha seguridad y pensando lo que hacía.

Luego Fernando Belmonte que había tenido problemas en la serie de la mañana cuando cortó el cable del acelerador, pero que después fue recuperando todo para obtener un buen ritmo. Cerraron la lista “Trapito” Soto Parra y Horacio Fernández…lo más vistoso de la categoría se había dado el sábado cuando no corrieron y, por esa causa, Ojeda se coronó campeón prematuro.

Oro monólogo de Millao

La carrera final de la monomarca Hyundai Accent fue otro monólogo tremendo de “Sammy” Millao, quien no le otorgo espacios a nadie y ganó estrepitosamente otra vez sobre Marcos Alvarado y José Canales que no tuvieron nada que hacer frente a la contundencia del ganador que les fue sacando cada vez más de dos segundos por vuelta.

El resto batalló para estar más adelante pero Millao no le permitió a nadie que ni siquiera se acercara a la punta, y dominó todo con mucha solvencia, por lo que se repitió lo del día anterior y Samuel Millao les ganó con sabiduría y se llevó una nueva victoria.

El resto de los pilotos mostraron estar más lejos todavía, por lo que la eficiencia de Millao se transformó en un hecho notable a la hora de adjudicar títulos y prestaciones y ganó nuevamente con todo lo que tenía sin dar tregua de ninguna naturaleza.

Las dos carreras de la 1300

La primera carrera del día fue la que sirvió de apertura para el espectáculo de la tarde con la monomarca 1300, donde Chelo Sebastianelli ganaría en la pista, pero una penalización por falsa largada lo dejaría al final detrás de Jesús Leguizamón, mientras que un singular Mauro Seron ponía todo para estar en el podio por primera vez. No obstante, las pretensiones eran de varios más.

Facundo Rodríguez se jugaba las chapas detrás de Leandro Fernández, y con Juanjo Gallardo un poco más atrás, pero expectantes todos de lo que podía pasar adelante, con un Jorge Freile que con un Fiat 128 se colocaba entre los Fiat Uno como para medir posibilidades y el resto se acomodaba como podía.

A esta altura de los hechos, ya habían expresado cada uno su intención, aunque los mas notables habían sido los autos del taller Leguizamón, por lo que había que esperar la última carera para saber como quedaría todo, porque a esa altura de los hechos, Facu Rodríguez seguía siendo la figura en ganancia.

La segunda carrera de la tarde cambiaría algún panorama pero no mucho, con Juanjo Gallardo que se quedaba con problemas al igual que Horacio Fernández desde la largada, mientras que en la clase 1 se veía la remontada firme de Miguel “Yiyo” Sanchez que se venía desde el fondo a todo ritmo, llegando incluso a quedar en el quinto lugar de la general, seguido de Villafañe y de Daniel López.

Facundo Rodríguez inteligentemente se mantenía en la lucha con los dos líderes que eran Leguizamón y Sebastianelli y a sabiendas de que con esos puntos le alcanzaba para titular, no insistió mucho y se llegó a un final de campanillas para el protagonista, que así se coronó por primera vez campeón anual de la especialidad.

Con todo este panorama y a la espera de la fecha del 19 de diciembre cuando se realice en el quincho mayor del autódromo la entrega anual de premios, el automovilismo le dio un corte definitivo a la actividad, por lo menos hasta el año que viene.