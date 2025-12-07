El británico consiguió su primer título en el campeonato de pilotos

Lando Norris se consagró campeón del mundo de la Fórmula 1, luego de finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada. A pesar de que Max Verstappen ganó la competencia y Oscar Piastri llegó en la segunda posición, el británico de McLaren logró mantener la ventaja en el campeonato y se quedó con su primer título mundial.

Norris llegaba a la carrera final como líder del campeonato, y el tercer puesto conseguido en Yas Marina fue suficiente para cumplir su gran objetivo: convertirse por primera vez en campeón de la Fórmula 1.

Desde la segunda posición no cometió errores, aunque vio a su compañero Oscar Piastri adelantarlo por el exterior en la curva 9, lo que lo dejó en una posición algo más vulnerable.

Pudo resistir la presión de Charles Leclerc al inicio y luego no tuvo problemas camino al tercer puesto y al título de Fórmula 1. Así destronó a Max Verstappen tras 1.457 días como campeón de F1 y se convirtió en el 35º campeón de F1 de la historia. Así, Norris cierra la mejor temporada de su carrera y le entregó a McLaren un nuevo título después de más de una década de espera.

Después de algunos trompos en la recta principal, Norris bajó del coche visiblemente emocionado.

“Hace tiempo que no lloraba”, dijo Norris, con una sonrisa, pero también una lágrima de felicidad.

“No pensé que lloraría, pero lo hice igual. Ha sido un largo viaje”, agregó el primer campeón de F1 con McLaren desde 2008.

“Ante todo quiero agradecer a mis chicos. A todos en McLaren, a mis padres… ¡No estoy llorando!”, bromeó nuevamente. “Mi madre, mi padre: ellos son quienes me han apoyado desde el principio.”

Como seguía emocionado en ese momento, añadió: “Ahora parezco un perdedor.”

Fue una temporada larga, en la que los primeros 23 fines de semana de Gran Premio no habían definido la lucha por el título y, por lo tanto, todo quedó para esa última carrera.

“Se siente increíble”, dijo Norris, que sintió cómo desaparecía toda la presión. “¡Ahora sé un poco cómo se siente Max! Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos mayores rivales de la temporada. Ha sido un placer competir contra ambos. Ha sido un honor, he aprendido mucho de ellos”.

“Lo he disfrutado. Ha sido un año largo. Pero lo logramos. Estoy muy orgulloso de todos.”

Norris pareció frío en Abu Dhabi, pero admite que la lucha por el título estuvo presente en su mente durante la carrera.

Verstappen ganó la carrera, pero no le alcanzó para el título

Max Verstappen cumplió con su parte: ganó el Gran Premio de Abu Dhabi con autoridad y quedó en segundo lugar en el campeonato. El neerlandés necesitaba imponerse y esperar un resultado adverso de Norris para revertir la tabla, pero el británico mantuvo el tercer lugar y retuvo la diferencia necesaria para coronarse.

Aun así, Verstappen cerró el año con una sólida actuación y un triunfo que demuestra su vigencia y competitividad hasta la última fecha.