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La fenomenal victoria de Pedro Grippo, la primera de su historial, dejó sentada la solvencia del joven calafateño que venía haciendo muy buenos papeles en el último tiempo con algunas situaciones que no le permitían concretar un podio, y que esta vez se tradujo en una victoria espectacular.

El ganador de San Juan se inició en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos haciendo sus primeras armas en un auto que perteneciera a su padre Pablo para iniciar luego de un tiempo su paso por el Turismo Pista y mas tarde por la clase 2 del Turismo nacional donde milita actualmente y donde logró su primera victoria en el orden nacional nada menos que en el Vullicum sanjuanino, un trazado veloz y contundente.

Pedro arrancó el fin de semana sin perder tiempo con buenos registros en los entrenamientos previos para luego llevarse la clasificación y mas tarde la serie del día sábado, apuntando a la carrera del domingo se se inicio a primeras horas de la mañana y donde su rival Valerini tuvo que abandonar cuando marchaba en primer lugar, dejando el camino abierto al de Calafate que con contundencia y excelente conducción se fue hasta la bandera de cuadros para lograr su primera victoria en la especialidad, una de las mas reñidas del calendario automovilístico nacional como lo es la clase 2 del TN.

El festejo posterior con su padre Pablo y con su hermano Ignacio fue mas que notorio y tomado por todos los medios de comunicación que cubrieron la prueba, sumado a las palabras del piloto que lo catalogó como el mejor recuerdo que guardará en su vida, junto a su padre exultante y a su hermano y a todo el equipo, agregando que Ignacio (Nacho) que terminó finalmente 22° en el clasificador general podría haber estado mas adelante pero tuvo un problema en la largada de la serie y quedó en los últimos lugares y tuvo que remontar desde atrás.

El otro piloto que milita en la misma divisional, el sanjulianense Pablo “Pali” Collazo también se presentaba como candidato a pelear por los primeros lugares, pero de movida tuvo un encontronazo con el comodorense Renzo Blotta cuando largaba desde la cuarta posición de la grilla por lo que podría haber estado en la conversación, pero entre los dos patagónicos Pali fue quien lo sacó peor y quedó afuera del juego, a pesar de que había hecho todo bien en lo previo, con un décimo lugar en la clasificación y con un segundo puesto en la serie, lo que le otorgaba una excelente posición de salida para la final.

Lamentablemente Pali Collazo se quedó con las ganas pero mostró un auto mas que contundente para lo que resta del año como lo venía haciendo en las dos últimas presentaciones, por lo que también es candidato a resultados importantes en cualquier momento.

En la clase mayor

En la Clase 3 Thiago Martínez se mostró mucho mas veloz que en carreras anteriores debido a un cambio importante dentro del equipo Crucianelli y se posicionó 11 en la clasificación y si no hubiera presentado el problema en la serie, hubiera sido el ganador del parcial dado que de movida superó a Agustín Canapino para colocarse segundo y mas tarde Vicino era penalizado quedando sexto, por lo que de haber llegado a esa instancia, Thiago Martínez hubiera ganado la serie, pero una falla mecánica lo dejó en tres cilindros y le arruinó la tarde.

De todos modos remontó en la prueba final y venía superando autos habiendo largado desde el fondo (posición 29) para llegar hasta el puesto 17 cuando a falta de tres vueltas tuvo que desertar, mientras que Sebastián Gómez que había clasificado 12 y había terminado 4 en la serie, sufrió también los efectos del pelotón del medio aunque había logrado llegar hasta la 11 posición de la general pero finalmente quedó 19° en el clasificador.

Juan Sandín entre los diez

Juan Antonio Sandín que volvió a participar en el TP Pista en esta ocasión, habiendo largado desde la posición 17 pudo superar autos y problemas y llego ala bandera de cuadros en la décima posición final, un premio a su esfuerzo y a su constancia en la telonera del Turismo Carretera con el Toyota con el que participa en la categoría, habiendo largado a la par de Santilli Pazos y superando las contingencias propias de la categoría.

Con este panorama solo queda esperar el próximo fin de semana donde el Turismo Pista en sus tres categorías correrá en San Nicolás una de sus principales pruebas del año, donde además de los ya reconocidos pilotos santacruceños, debutará Marcos Fernández, sumando otro comprovinciano mas a la ya importante cantidad de santacruceños en el automovilismo nacional.