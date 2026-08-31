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Con un fin de semana a todo Turismo Nacional, los pilotos santacruceños lograron muy buenos resultados en cada presentación y se afianzaron en los primeros diez lugares de ambas clases, salvo Pablo “Pali” Collazo que debido desertar por un toque que lo dejó afuera de carrera cuando venía para mas, y podría haber mejorado en la tierra misionera de Oberá.

En la clase menor durante todo el fin de semana Pedro Grippo fue baluarte importante teniendo en cuenta su victoria en la fecha anterior y la calidad que viene demostrando en las últimas presentaciones, por lo que es tenido en cuenta por todo el parque de la especialidad, si bien en un principio con un 12 lugar en los entrenamientos, intentaba mejorar lo que consiguió con un quinto lugar en la serie correspondiente, afianzándolo en el pelotón de adelante.

Precisamente en la prueba final y logrando sortear varios entreveros complicados, fue asimilando la pista hasta llegar a terminar en el quinto lugar final, lo que además lo posiciona con buenos puntos en el campeonato anual, mejorando notablemente sus posiciones y posibilidades en una categoría con una gran rivalidad y con muchos buenos pilotos.

Quien no tuvo suerte fue Pali Collazo si bien había finalizado 19 en los entrenamientos y venía para mas habiendo clasificando 26 pero mejorando en el final, cuando en una maniobra muy ajustada donde pretendieron doblar tres autos a la par, quedaron afuera Martín Blasig, Bruno Pace y Pali Collazo con el auto a un costado y un golpe considerable en todo el frente por lo que no pudo seguir en carrera lamentablemente y allí quedaron las ilusiones del pilotó de Puerto San Julián que venía pretendiendo bastante mas.

En la clase mayor las cosa fueron mas tranquilas con un Sebastián Gómez que de entrada anunció que tenía pretensiones con un cuarto puesto en la clasificación general para rematar con un segundo lugar en la serie, lo que le valió largar la final entre los tres de adelante y luchar por los primeros lugares durante toda la carrera, logrando arribar en el cuarto lugar final sumando excelentes puntos y una muy buena presentación en el trazado obereño.

Finalmente Thiago Martínez que venía desde atrás dado que en los entrenamientos quedo 17 y en la clasificación llegó 21ª , fue noveno en su serie y allí vino el repunte para lograr llegar finalmente en la décima posición final en la carrera, siendo el mejor ubicado de su equipo Crucianelli y aportando buena sumatoria para el campeonato a pesar de lo difícil que se encuentra la lucha en la mitad del pelotón, donde hay quizás poco respeto por el resto.

De todos modos fue uno de los mejores fines de semana para los santacruceños en el TN en ambas clases, algo que no se repite muy seguido a la luz de los resultados de este año, con dos categorías que en cada ocasión mas mas competitivas y donde para cerrar un buen fin de semana hay que estar con “todas las luces”, por lo que haber logrado pelear delante con tres de los cuatro participantes es mas que satisfactorio.

Se suspendió el karting en Puerto Deseado

La fecha del ProKart caletense que iba a tener lugar en Puerto Deseado el próximo fin de semana se suspendido debido a “muy bajo parque” según la Federación de Automovilismo de la zona norte provincial, lo que alteró las opiniones de algunos lugareños respecto del tema quienes se expresaron en las redes sociales.

Según se expresan en algunos conceptos, la organización del lugar tiene todo dispuesto y ordenado, pero la Federación que tiene sede en Caleta Olivia dispuso la suspensión y esto ha provocado algunas opiniones diversas por lo que habrá que esperar novedades para ver si es factible darle otro margen o si la competencia ya ha quedado anulada, por lo que se espera una resolución al respecto.