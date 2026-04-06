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Solo Sebastián Gómez logró un excelente séptimo lugar en la tercera fecha del año para el Turismo Nacional disputada en el autódromo de Rosario, donde el resto de los santacruceños tuvieron un fin de semana que seguramente olvidarán po9r lo poco productivo.

El galleguense Thiago Martínez aclaró a posteriori que “en la vuelta de calentamiento se nos rompió un elemento de la suspensión trasera cuando largábamos en el sexto lugar y el equipo trabajó con todo pra poder estar, y cuando veníamos remontando desde el fondo, faltando cinco vueltas un choque nos dejó afuera de la carrera, triste porque se nos viene negando un buen resultado y no podemos ser protagonistas…”

Con mucha bronca por estos hechos que evidentemente retrasan las oportunidades lo que hace que haya que ponerle “pilas” para seguir lo que no es sencillo, mientras que por su parte Sebastián Gómez capitalizó un buen resultado que lo sigue manteniendo en los primeros lugares con Chapur adelante con 86 seguido de Canapino con 81 y Sebastián tercero con 68 puntos, por lo que se mantiene entre los de adelante.

En la clase 2 la cuestión fue distinta porque si bien Pedro Grippo venía para mucho mas, un golpazo contra el paredón rosarino lo dejó afuera de carrera sin consecuencias personales pero tuvo que abandonar cuando había largado desde el cajón 11 de la grilla final luego0 de una serie complicada por la lluvia pero que pudo sortear con habilidad, pero el encontronazo final lo dejó afuera sin respuestas cuando venía en la séptima posición.

por su parte otro que sufrió varios problemas fue “Pali” Collazo con la condición climática en las series pero logró largar la final y llegó finalmente en la posición 18 cuando pretendía sumar mucho mas, por lo que no fue un fin de semana saludable para los santacruceños, salvo Sebastián Gómez que sigue demostrando su experiencia y buen rendimiento junto a los pilotos las destacados de la especialidad.

El Turismo Pista viaja a Concordia

El Turismo Pista viaja al autódromo de Concordia el próximo domingo por lo que los hermanos Willy y Alexis Bull estarán presentes en el norte de Entre Ríos en la Clase 1 junto a Agustín Orellana, donde el líder es precisamente Willy con 74.5 puntos mientras que su hermano Alexis suma 49 y está séptimo y Orellana se ubica 22 en el marcador de puntos.

Además se podría presentar el debut en la clase 2 de un ex campeón de la clase 3 como Emiliano González como anticipamos en edición anterior, lo que dejaría a cuatro representantes de la provincia también en el Turismo Pista, por lo que de concretarse esta posibilidad, Emiliano estará tomando parte en Concordia con el VW Up de Ariel Berdini (Berdini Racing) con motores de Francisco Traina.

Efemérides

Para recordar algunas carreras disputadas un 7 de abril como hoy dan como primer recuerdo el 7 de abril de 1968 en Punta Arenas con victoria de José Muñiz seguido de Rodolfo Arecheta y de Mario Vitelle en el podio en la categoría mayor mientras que en la ex categoría 2000, el ganador fue Edgardo Thevenon, seguido de Leopoldo Turina y de Héctor Longas.

Un 7 de abril de 1984 se corrió la Doble Esperanza con la categoría 850 Regional con victoria de Jorge Eduardo Vargas sobre Eriberto Sironi y tercero Alejandro Segura delante de Tomás Fernández cuarto y luego José Dosantos, Manolo Rodriguez y Amador Costanzo.

El 7 de abril de 2002 en la 850 ganó José Alvarado seguido de Oscar Camporro y de José Arturo Muñoz, en la 800 el ganador fue Jorge Freile seguido de Héctor Levill y de Martín Mayorga, en la 2000 Regional el ganador fue Giorgio Michieletto seguido de Horacio Costa y de Santi Gómez y en el Stock patagónico el ganador fue Jorge Ivovich seguido de Gabriel Etura y de Oscar Raúl Núñez.