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Franco Colapinto cerró una clasificación compleja en el circuito de Suzuka y partirá desde la 15ª posición en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El argentino no logró equiparar el rendimiento de su compañero Pierre Gasly, que avanzó a Q3 y se metió 7°, entre los protagonistas.

Colapinto no encontró el rendimiento y quedó relegado

El piloto de Alpine avanzó a la Q2 por cuarta vez consecutiva en la temporada 2026, pero volvió a evidenciar diferencias importantes respecto a su compañero de equipo. En la primera tanda, Colapinto registró un tiempo de 1:30.931, mientras que Gasly marcó 1:30.584 y sacó una ventaja de 0.347 segundos.

La brecha se amplió en la Q2. El argentino giró en 1:30.627, mientras que el francés firmó un sólido 1:29.874 que lo ubicó séptimo. La diferencia final entre ambos fue de 0.753 segundos, un margen significativo en un circuito técnico como Suzuka.

Tras la sesión, Colapinto reconoció las dificultades: señaló que el equipo mejoró algunos aspectos respecto al viernes, pero admitió que el rendimiento general no alcanzó. El piloto remarcó la necesidad de entender los problemas y trabajar para la carrera.

Gasly se destacó y lideró el resto del pelotón

Pierre Gasly aprovechó al máximo el potencial del Alpine A526 y logró meterse en la Q3. En la tanda decisiva, marcó 1:29.691 y se ubicó como el mejor del resto, por detrás de los equipos más fuertes.

El francés superó a varios competidores directos, incluidos autos de Red Bull y otras escuderías, y largará desde la séptima posición, lo que representa uno de los mejores resultados recientes para el equipo.

Mercedes dominó y Antonelli se quedó con la pole

La clasificación en Suzuka confirmó el gran momento de Mercedes. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:28.778, mientras que George Russell completó el 1-2 para la escudería alemana con 1:29.076.

Detrás de ellos, Oscar Piastri ubicó su McLaren en la tercera posición con un registro de 1:29.132, mientras que Charles Leclerc aseguró el cuarto lugar con Ferrari. De este modo, la segunda fila estará compuesta por dos equipos distintos que buscarán disputar la punta desde el inicio.

Sorpresas y eliminaciones en la clasificación

Uno de los hechos más destacados de la jornada fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2. El neerlandés quedó 11° tras registrar 1:30.262 y no logró avanzar a la tanda final por apenas 0.153 segundos.

También quedaron fuera en esa instancia Esteban Ocon (12°), Nico Hülkenberg (13°), Liam Lawson (14°), el propio Colapinto (15°) y Carlos Sainz (16°).

Cómo será la carrera en Suzuka

El Gran Premio de Japón se disputará este domingo 29 de marzo en el histórico circuito de Suzuka, con una carrera pactada a 53 vueltas. La largada está prevista para las 2 de la madrugada (hora argentina).

Colapinto afrontará el desafío de remontar posiciones en un trazado exigente, donde la estrategia y el ritmo de carrera serán determinantes para aspirar a la zona de puntos.

El argentino buscará revertir una clasificación adversa y capitalizar cualquier oportunidad en pista para avanzar en el clasificador final.