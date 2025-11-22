Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) enfrenta una investigación de los comisarios deportivos de la FIA en el Gran Premio de Las Vegas por una presunta infracción cometida por su equipo en la gestión de neumáticos tras la clasificación. La audiencia con los delegados de la Fórmula 1 se realizó de madrugada en Argentina.

La citación al equipo Alpine se produjo a las 21:15 del viernes hora de Las Vegas, lo que se tradujo a las 02:15 de la madrugada del sábado 22 de noviembre en Argentina (UTC-3).

El piloto argentino había logrado avanzar a la Q2 de la clasificación, donde finalizó en la 15° posición. La decisión de los comisarios, que podría resultar en una sanción económica o incluso deportiva, se espera en las próximas horas, justo antes de la carrera del domingo.

En pista

En la clasificación, marcada por el agua en el circuito callejero, el argentino logró avanzar a Q2 con un tiempo 1:54,847 y superar el primer corte eliminatorio.

Ya entre los 15 mejores, el pilarense probó su chance en el cierre de la Qualy, pero una complicación de manejo y exceder el límite de pista en los últimos dos intentos lo dejaron fuera de los 10 mejores.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se metió en la Q3 y largará desde el 10° lugar en la zona de puntos mañana.

Mientras que el más veloz de la prueba fue el líder del torneo, Lando Norris (MacLaren), quien cerró la clasificación con una impresionante vuelta (1:47,934) y la presión de superar el tiempo de Max Verstappen (Red Bull), quien finalmente quedó segundo y largará en la primera fila junto al británico.

En la segunda fila, en tanto, partirán el español Carlos Sainz (William) y el británico George Rusell (Mercedes Benz).

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: “Una pena”

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), quien largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, se lamentó por el error que tuvo en la penúltima vuelta de la clasificación: “Una pena”.

Colapinto había tenido una muy buena Q1, en la que terminó 11° y pudo meterse entre los 15 que avanzaron a la Q2.

Sin embargo, no pudo redondear una buena actuación en la segunda tanda clasificatoria, ya que necesitaba un buen tiempo en sus últimas vueltas debido a que habían mejorado mucho las condiciones de pista bajo la lluvia y su ilusión se vino abajo cuando se pasó en una curva.

Con respecto a dicho momento, el argentino explicó: “En la ante última vuelta venía bajando mucho y toque el piano en la penúltima curva y se me puso todo de costado”.

“Es una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si llegaba a Q3, pero 11 quedaba seguro”, se lamentó el argentino.

Además, reconoció que “fue una qualy difícil” porque “había poco grip y mucho spray”.qul1Eg

La carrera del Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la vigésimo segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, será este domingo a la una de la madrugada y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas. Allí, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en un 2025 muy complicado en Alpine.