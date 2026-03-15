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El argentino Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y consiguió su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China, tras una carrera caótica en Shanghái que combinó una largada brillante, múltiples abandonos y un incidente que casi lo deja fuera de competencia. El piloto de Pilar partió desde el 12° lugar y, gracias a una salida perfecta, escaló hasta el sexto puesto en la primera vuelta, confirmando que su capacidad para ganar posiciones en los metros iniciales es uno de sus mayores recursos en la máxima categoría.

La carrera quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, que logró en Shanghái su primera victoria en la categoría y se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar en el Mundial, encabezando un contundente 1-2 de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team junto a George Russell, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, completó el podio.

Una largada demoledora que lo metió entre los líderes

Desde que se apagaron los semáforos, Colapinto ejecutó una maniobra impecable que lo colocó rápidamente entre los protagonistas de la carrera. La mala partida de Max Verstappen y los abandonos prematuros de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri generaron un escenario favorable que el argentino aprovechó con determinación y precisión quirúrgica. En apenas unos segundos superó a varios rivales, entre ellos Nico Hulkenberg, Oliver Bearman e Isack Hadjar, para ubicarse detrás de su compañero Pierre Gasly.

Durante algunos pasajes incluso llegó a rodar en la segunda posición, defendiendo con solidez frente a autos con mayor rendimiento, una muestra clara de madurez, agresividad controlada y talento para la gestión de carrera. La actuación del domingo no fue un hecho aislado. En la Sprint del sábado ya había protagonizado otra remontada destacada, avanzando desde el 16° al 12° puesto en la primera vuelta tras superar incluso al Red Bull de Verstappen y al Audi de Gabriel Bortoleto. Aquella maniobra anticipó lo que sería una de las largadas más impactantes del fin de semana.

El toque con Ocon que casi arruina una actuación histórica

El momento más dramático llegó en la vuelta 33, cuando Colapinto ingresó a boxes para cambiar neumáticos duros por medios. Tras una parada muy veloz, regresó a pista justo delante de Esteban Ocon. En la secuencia siguiente, el francés intentó adelantar por el interior en una zona delicada, pisó el pasto con dos ruedas y terminó impactando la parte trasera del Alpine. El golpe provocó un trompo del argentino, que logró evitar el abandono y continuar en carrera pese a los severos daños sufridos en el monoplaza.

Ocon reconoció de inmediato su responsabilidad por radio y los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de diez segundos. Desde el box, el asesor principal del equipo, Flavio Briatore, reaccionó con evidente disgusto ante una maniobra que pudo haber arruinado un resultado clave para la escudería.

El impacto dejó consecuencias importantes en el auto de Colapinto, especialmente en el piso y la parte trasera derecha, lo que provocó pérdida de carga aerodinámica, menor estabilidad y un desgaste extremo de los neumáticos en el tramo final. Aun así, el argentino resistió hasta la bandera a cuadros y cruzó la meta en la décima posición, suficiente para sumar su primera unidad desde su llegada a Alpine.

Tras la carrera, Colapinto reconoció que el resultado tenía un sabor agridulce. Valoró el punto conseguido, pero lamentó haber quedado detrás de autos más lentos debido a los daños y a las circunstancias de carrera, entre ellas la aparición del auto de seguridad virtual en momentos que alteraron su estrategia. También explicó que sufrió un fuerte “graining”, una degradación irregular de los neumáticos que reduce drásticamente el rendimiento.

El piloto de Pilar restó dramatismo al contacto con Ocon, quien le pidió disculpas tras la competencia, aunque admitió su frustración por la sensación de haber tenido potencial para un resultado mucho más importante. La prueba, además, estuvo marcada por numerosos abandonos, entre ellos pilotos que ni siquiera pudieron largar, lo que contribuyó a un desarrollo imprevisible. Ocon finalizó 14°, apenas por delante de Sergio Pérez, mientras que Alex Albon también se vio afectado por los problemas del fin de semana.

Más allá del contexto, el resultado representa un paso fundamental en la consolidación de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1. Su capacidad para ganar posiciones en la largada, defenderse ante rivales más rápidos y mantenerse competitivo pese a los daños refuerza su perfil como una de las jóvenes promesas del campeonato. El primer punto con Alpine no solo mejora su estadística personal, sino que confirma que, con un auto competitivo y una carrera sin contratiempos, puede pelear con regularidad en la zona de puntos. 🇦🇷🏎️