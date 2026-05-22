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El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó en el decimotercer puesto durante la clasificación sprint del Gran Premio de Canadá y terminó por delante de su compañero de equipo.

El pilarense completó cuatro vueltas rápidas en la segunda tanda con neumáticos medios y registró un mejor tiempo de 1:14.702.

La sesión volvió a mostrar el fuerte rendimiento de Mercedes. El británico George Russell se quedó con la pole tras marcar 1:12.965, seguido por el italiano Kimi Antonelli, que quedó a apenas 68 milésimas. El tercer lugar fue para el inglés Lando Norris, con un tiempo de 1:13.280.

La clasificación se desarrolló sin problemas climáticos y contó con una sola bandera roja, provocada en la primera etapa por el accidente del español Fernando Alonso, quien bloqueó en la salida de la curva 4 y terminó contra las protecciones.

En ese contexto, Colapinto logró avanzar sin sobresaltos el primer corte y además se vio favorecido por la interrupción, que apareció a 1:46 del cierre de la tanda. Tras la reanudación, varios pilotos ubicados en zona de eliminación no consiguieron mejorar sus registros por la falta de tiempo para calentar correctamente los neumáticos.

Entre los perjudicados apareció Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, que quedó eliminado y partirá desde el 19° puesto en la sprint.

Más tarde, en una SQ2 muy ajustada, Franco mejoró sus marcas en cuatro oportunidades, aunque no alcanzó para meterse en la definición final.

En la última etapa, Mercedes volvió a dominar, con Lewis Hamilton intentando pelear desde Ferrari, aunque también quedó detrás de los McLaren de Norris y el australiano Oscar Piastri, quienes ocuparon la segunda fila.

La actividad en el circuito canadiense continuará este sábado. La carrera sprint comenzará a las 13:00, hora argentina, y desde las 17:00 se disputará la clasificación principal para definir el orden de largada de la competencia del domingo.

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