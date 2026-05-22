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La Fórmula 1 retoma la acción este fin de semana con el Gran Premio de Canadá, una de las fechas más esperadas del calendario 2026. El argentino Franco Colapinto llegará a Montreal en un gran momento luego de finalizar séptimo en el GP de Miami, resultado que marcó su mejor actuación desde su desembarco en la categoría.

La última carrera quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, representante de Mercedes, y ahora todas las miradas estarán puestas en el histórico Circuito Gilles Villeneuve, un trazado conocido por sus muros cercanos y frenadas exigentes.

Cronograma completo del GP de Canadá de Fórmula 1

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13:30 a 14:30

Clasificación sprint: 17:30 a 18:14

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00

Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal

El Circuito Gilles Villeneuve está ubicado en Montreal, Canadá, y es considerado uno de los escenarios más desafiantes y espectaculares de la Fórmula 1. Se trata de un trazado semipermanente de 4,361 kilómetros emplazado sobre una isla artificial.

El circuito combina largas rectas con curvas lentas y chicanas rápidas, lo que obliga a los pilotos a encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad y precisión. Además, los muros están muy cerca de la pista, motivo por el cual cualquier error puede terminar en abandono.

Circuito Gilles Villaneuve.

Características del circuito

Longitud: 4,361 kilómetros

Total de vueltas: 70

Distancia total: 305,270 kilómetros

Cantidad de curvas: 14

Tipo de trazado: semiurbano y de alta velocidad

Uno de los sectores más famosos del circuito es el denominado “Muro de los Campeones”, una zona que históricamente provocó accidentes de pilotos reconocidos de la categoría.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Canadá

La actividad del GP de Canadá podrá verse en Argentina a través de Fox Sports y mediante la plataforma de streaming Disney+.

Canales de transmisión

Cablevisión Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD)

DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD)

Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD)

Además, la competencia también estará disponible online por Disney+, servicio que requiere suscripción previa.