Una sola vez y debido a especiales circunstancias, el Automóvil Club Río Gallegos organizó una carrera de tremenda importancia como las 24 Horas, entre la fiesta de navidad y el fin de año, corrida en la zona de Chimen Aike, aledaño a la actual zona franca y de la que participaron mas de 60 autos en dos categorías.

Las 24 Horas significaron mas que una carrera de autos, un acontecimiento social para la ciudad y la región, donde en su realización se producían visitas de toda la Patagonia argentina y chilena, la ciudad se llenaba de gente y la fiesta era completa con las carreras de autos.

Esto comenzó en 1970 y luego se repitió dos años seguidos (1971 y 1972) para detenerse luego hasta que se volvió a realizar en 1979 en la zona de Chimen Aike, curiosamente en derredor de lo que hoy es la construcción de la zona franca, donde se repitió en ese 1979 y luego 1980 y 1982.

La edición que nos ocupa es la de 1980 porque la carrera estaba prevista para el fin de semana del 14 y 15 de diciembre (sábado y domingo), lo mas cercano al aniversario de la ciudad que se cumple el 19 de diciembre, pero unos días antes fallece quien era el intendente de la ciudad Pablo Sancho, lo que provoca una serie de problemas de toda índole dado el cronograma que estaba previsto y la responsabilidad la asume la CD del ACRG que presidía Juan Carlos Bortheiry con Edgardo “Gordo” Thevenon como vice y Carlos Raúl Zapico como secretario.

El tesorero era Raúl De Rossi y entre los vocales se contaba a Miguel Marti, Tiky Ilhero, Héctor “Nene” Brum y Héctor “Coco” Fadul junto a varios mas, acotando a todo esto que Pablo Sancho había sido quien había apoyado y colaborado notablemente con la puesta en escena de la carrera.

Luego de dos noches de reuniones donde se plantearon distintas posibilidades, finalmente se resolvió correr la fecha dado que todos los actos del cumpleaños de la cuidad se habían suspendido y esto complicaba la realización de la carrera máxime cuando algunos pilotos de otros lugares anunciaban su presencia para el evento.

La decisión que en un principio pareció extraña, luego se tomó con mayor naturalidad y la carrera se largó un 26 de diciembre a las 3 de la tarde hasta el 27 de diciembre a la misma hora luego de un día entero de velocidad, entre navidad y año nuevo.

En la categoría mayor la dupla ganadora con cupe Fiat la integraron Carlos Wilfredo “Freddy” Fhur junto a Armando “Bombón” Mercado, seguidos de Carlos y Héctor Costilla con Fiat y detrás en el último escalón del podio Luis Ramiro “Cholo” López junto a Julián “Condorito” Corbet, precediendo a otros como Eduardo y Juan Carlos Ríquez, Jorge Clarembaux y Pedro Requena.

Em la categoría menor la dupla ganadora sería la de los hermanos Héctor y Mario “Marito” Ojeda con Renault Gordini, seguidos de César “Pinky”Barranco y Néstor Agulló con Fiat 600 y terceros Muñoz y Fernández delante de Alberto Grillo y Juan Carlos Bidondo de Puerto Santa Cruz y el auto de la peña Trencito Portuario con Carlitos Rodríguez y Ricardo LopezCalo.

La entrega de premios se hizo esa misma noche en las instalaciones del ACRG con caras de cansados pero en medio de los festejos de una carrera fenomenal y en medio de las fiestas de fin de año, y si bien fue la única vez que sucedió por un hecho fortuito, se cumplió con total normalidad con pilotos de toda la Patagonia.