Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se cumplió en el “Cacho Mirol” de Puerto San Julián, el Gran Premio Aniversario 124 de la localidad, donde se puso en juego la Copa Challenguer y a la vez, se consagró al campeón del año en la figura de Luis Haro y del subcampeón Nazareno Staller, mientras que la copa fue ganada por la dupla Fraser-Longas.

Con la consagración de Luis Haro como campeón, se determinó también que Nazareno Staller se quedara con el segundo lugar y Ricardo Fraser con el tercer lugar del podio y luego se ubicaron Gustavo “Chapa” Rutheford y Daniel “Dany” Pérez, completando los primeros lugares del torneo anual.

El fin de semana contó con dos competencias (titulares e invitados) donde en la primera de los pilotos titulares, el ganador fue Ricardo “Ricky” Fraser seguido de Sebastián Pérez, Daniel Pérez (p), Luis Haro, Mauro Diaz y Hernán Serra, mientras que en la segunda con invitados, el ganador fue Agustín Longas seguido de Julio Collazo con el auto de Haro y Serra con el auto de su hermano.

El fin de semana terminó con un asado compartido entre pilotos mecánicos, autoridades y colaboradores luego de la revisión técnica que no arrojó novedades de ninguna índole, con la presencia del Comisario Bellido y del comisario técnico Mario Seron, donde se entregaron todos los premios y resultó una muy agradable velada.

Finales en Calafate y Río Gallegos

Con una competencia final el el autódromo “Quique Freile” de El Calafate, se dará punto final al torneo anual que tiene a Javier Belloni y a Gabriel Etura en disputa por el primer lugar en la categoría 1600 mientras que en la categoría 800 ya resultó campeón Juan Manuel “Cholo” Fernández en la fecha anterior.

La prueba tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre en el trazado habitual, por lo que la expectativa es amplia y seguramente llamará la atención de todos los habituales del ambiente en el escenario lacustre.

Mientras tanto en Río Gallegos el Automóvil Club local se prepara para recibir los días 6 y 7 de diciembre, a las categorías monomarca Chevete y la monomarca Hyundai Accent de Chile, sumado a la ACHAS (Asociación chilena de autos Sport), la que se hará presente para disputar una carrera de larga duración.

Por su parte la Fórmula Santacruceña culminará su torneo anual donde el mejor ubicado por ahora es Nelson “Nano” Oyarzo, mientras que en la categoría Fiat 1600 el líder es Martín Ojeda quien cumplió una brillante participación el pasado fin de semana en el circuito de Baradero terminando segundo en la Copa de Oro del karting nacional, y finalmente la categoría monomarca 1300, donde Facundo Rodríguez lidera con varios pretendientes detrás por el título anual.

Sin lugar a dudas que la competencia final del año tendrá un movimiento realmente llamativo en todo sentido, por los torneos locales y por las visitas de Chile, que le darán un marco especial a la final del año.