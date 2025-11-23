Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un doblete final, los hermanos Bull culminaron el esfuerzo de todo un año en la Clase 1 del Turismo Pista, con varios podios y con una victoria de Willy, que los ubicó en los primeros lugares de la atención popular sin lugar a dudas.

En ésta oportunidad el cierre de año en el “Roberto Mouras” de La Plata fue una excelente experiencia que comenzó muy bien el pasado viernes donde marcaban los mejores registros en los entrenamientos previos, pero sabido es que es muy complicado llegar con lo ideal a terminar el fin de semana.

Si bien en las series no tuvieron mayores problemas, en la final tuvieron que batallar con lo mas granado de la categoría, incluso Williams contra el campeón y el subcampeón en serie y final, por lo que terminó octavo en la pista, pero luego fue penalizado porque al entender de los comisarios deportivos, había entorpecido a Bonfiglio y a Arévalo, por lo que sufrió la penalización que lo dejó detrás de Bonfiglio en el puesto 10°, mientras que en el puesto 11° quedó Alexis con su nuevo auto.

De todos modos, pasa a ser anécdota dado que lo logrado durante las 9 carreras es mas que suficiente para demostrar el trabajo en equipo, la buena conducción y el esfuerzo de la gente de El Calafate para llevar adelante tamaña presentación, por lo que la trayectoria lograda es un premio merecido hacia la dupla y al equipo que ha trabajado notablemente para que esto se produzca.

Con 48 rivales en la pista lo hecho en La Plata este fin de semana es mas que satisfactorio y apunta a un retorno poderoso el año que viene, cuando nuevamente el Turismo Pista se ponga en movimiento y los Bull vuelvan a viajar hacia todo el país, llevando la fe y la confianza que les depositó la gente de El Calafate, extensivo a todos los santacruceños que miran con ojos de agradecimiento a los representantes provinciales en una categoría super competitiva del automovilismo nacional.

Sandín 14° en La Plata

El santacruceño Juan Antonio Sandín culminó en 14° ubicación en la competencia de TC Pickup disputada en el mismo autódromo platense durante el fin de semana.

El piloto de Perito Moreno realizó un buen trabajo a pesar de algunos inconvenientes en su unidad, en una carrera que finalmente ganó Joaquín Ochoa y que llamó mucho la atención del público presente en La Plata.

Ojeda segundo y Diaz cuarto en Baradero

Martín Ojeda en la Old School Senior terminó en segundo lugar luego de la final disputada el domingo a mediodía en el trazado de Baradero por la Copa de Oro del karting nacional como se lo dio en llamar, donde el piloto de Río Gallegos mantuvo la lucha por la punta en todo el fin de semana, tanto en lo previo como en las finales incluida la carrera sprint de la mañana.

Con la mecánica de su padre Héctor el joven se las ingenió para estar siempre cercano a la punta, tanto que el ganador que fue Máximo Bresth quedó a solo 0.169/1000 por delante de Martín Ojeda en un excelente trabajo en la pista.

Por su parte y en la categoría Sudam Senior , Thiago Diaz arribó finalmente en el cuarto lugar de la final que ganó Martín Saa, seguido de Bertolaccini y de Nicolás Fuca y luego el de Río Gallegos, por lo que ambos han realizado una labor encomiable en esta prueba en Baradero.