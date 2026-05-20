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la última competencia disputada en el autódromo Enrique Freile” de El Calafate dejó como saldo un sinfín de comentarios principalmente de los pilotos que vivieron la prueba y que luego de la misma, emitieron su opinión sobre el particular, donde se destaca la de los que se consideran perjudicados.

En tal caso lo expuesto por el galleguense Miguel Angel “Yiyo” Sanchez en el programa “Música de Motores” que se emite por LU12 La Deportiva de la Patagonia quien fuera excluido por superar al auto de seguridad durante una neutralización, donde el piloto expresó que reglamentariamente podía hacerlo, la opinión de otro excluido como Marcos Ortiz quien se manifestó molesto por algunas maniobras que se sucedieron en la prueba, y la del calafateño Enrique Cárcamo sobre los toques y roces que tuvieron lugar.

Todos estos comentarios mas la opinión vertida por Jorge Mc Leod, participante de uno de los equipos locales, donde expresa su opinión relacionada con los hechos manifestando que no hubo intereses extraños a la faz competitiva, por lo que contamos con versiones de uno y de otro lado, a la espera de poder evaluar en el tiempo las repercusiones que esto tiene y las posibles consecuencias, pero no emitimos opinión porque no es nuestra obligación opinar, sino solo contar los hechos.

Sumado a esto nos ponemos en el lugar de la autoridad de la competencia, donde si opinamos que lo ideal en este tipo de compromisos, y por la experiencia obtenida por tantos años en el tema, la autoridad no debería de ser local, sino que dicha responsabilidad debería de recaer en un foráneo para mejor resolución de muchos aspectos de la carrera.

Dicho esto le ponemos paños fríos a la cuestión y quedamos a la espera de que el paso del tiempo haga evaluar las alternativas y deje como saldo lo que podría llamarse un fin de semana complicado para varios, donde en una competencia con doce autos largando, cuatro de ellos son excluidos lo que es un número significativo.

Luego de semejante despiporre, miramos hacia adelante y nos vamos a visitar el Parque de la Velocidad en San Jorge, donde el Turismo Pista tendrá su cuarta puesta en escena en todas sus divisiones, donde en la clase 1, se anuncian nada menos que 49 autos inscriptos, donde tres de ellos son oriundos de El Calafate, tal el caso de Willy y Alexis Bull, primero y quinto del actual campeonato de la especialidad, y la de Agustín Orellana que aparece en ésta oportunidad mostrando un nuevo equipo propio como el STM Racing con presentación local sureña, con la atención de un reconocido como Lucas Benincasa al frente y con impulsores de Gerardo Scaricaciottoli , toda una novedad para ésta fecha.

Por su parte Willy y Alexis Bull como siempre integrando el Fagnani Racing y con la intención de seguir por el camino emprendido este año, tratando de seguir con la excelencia demostrada con el liderazgo parcial del torneo en manos de Williams y lo demostrado por Alexis que en tres fechas ganó dos series (en la Plata y Toay), mas dos terceros puestos en Toay y Concordia por lo que apunta a lograr a corto plazo un resultado óptimo.

Por su parte en la Clase 2 estará presente Emiliano González, actualmente afincado en Río Gallegos quien se ha incorporado a la división en el Bandini Racing con impulsores de Francisco Traina, con pruebas en los últimos días que habrían mejorado notablemente su performance por lo que se presenta como un probable protagonista de la lucha por los primeros lugares, máxime teniendo en cuenta su título de campeón de la Clase 3 lo que es todo un antecedente.

Finalmente en la clase mayor aparece no solamente Pablo “Pali” Collazo con el Etios motorizado por Diego Gavilán, sino que también está inscripto su padre Pablo con el VW Gol Trend con la misma motorización, por lo que suman 6 los pilotos santacruceños este fin de semana, con la promesa de importantes logros lo que no es poca cosa, agregando a dicha labor, que de una u otra manera han redondeado su carrera deportiva en el asfalto del autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos, lo que es sin lugar a dudas un orgullo local considerable.

Menudo fin de semana para vivirlo de la mejor manera y a la espera de poder festejar grandes trabajos de los comprovincianos em el orden nacional, máxime en una categoría como el Turismo Pista que ha tomado un impulso considerable en los últimos tiempos.

Para refrescar los comentarios de esta semana, no tuvo mucha suerte Félix “Garrafa” Ríquez en su presentación en tres Arroyos, por lo que se espera poder mejorar en el próximo compromiso, donde no solo estará el piloto, sino que también lo haría invitado su hijo Mariano, mientras que en la tierra de los Glaciares, Víctor “Pecas” Jensen se prepara junto a su hijo Willy para tomar parte del rally aniversario de Puerto Natales, junto a otros pilotos lo que estaremos ampliando en la próxima edición.