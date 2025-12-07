Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 será el escenario donde se definirá al nuevo campeón del mundo de Fórmula 1, en una batalla electrizante entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. En medio de esa tensión, el argentino Franco Colapinto largará desde la última posición en el circuito de Yas Marina, detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

La carrera se disputará este domingo a las 10:00 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo por Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.

Colapinto, desde el fondo y con esperanza: “Ojalá adelante haya un poco de quilombo”

En la antesala del Gran Premio de Abu Dhabi, Franco Colapinto habló sobre sus expectativas para la última carrera del año. El argentino, que largará desde el fondo con su Alpine, reconoció que el rendimiento del auto no fue el mejor durante la clasificación, pero confía en poder avanzar:

“Obviamente vamos a intentar hacer una buena carrera. Sabemos el ritmo que tenemos, que no es muy bueno, pero también pueden pasar cosas en la carrera. Se define el campeonato adelante, ojalá haya un poco de quilombo y podamos recuperar un par de posiciones. A ver qué pasa y a aprovechar las oportunidades, es lo más importante y creo lo mejor que podemos hacer. Así que nada, aprovechar la carrera para intentar trabajar en algunas áreas y después hacer lo mejor que podamos”.

“Creo que el equipo hizo un buen trabajo todo el año, pero bueno, es un poco el auto que tenemos, que nos estuvo costando. Creo que va a ser dura la carrera, pero es la última, así que vamos con todo y a terminar lo mejor que se pueda”.

“Voy a tener poco de vacaciones, pero con ganas, de ya empezar a trabajar para el año que viene y de que termine esta temporada que no fue lo que queríamos”.

Los mensajes que calientan la previa

El GP de Abu Dhabi será el escenario donde se decidirá el campeón del mundo 2025. Max Verstappen partirá desde la pole position, seguido por Lando Norris, mientras que Oscar Piastri largará desde la tercera posición. Serán 58 vueltas que definirán el título más ajustado de los últimos años.

George Russell: “Estoy orgulloso de nuestro gran año como equipo”

Desde Mercedes, George Russell destacó el trabajo colectivo realizado a lo largo de la temporada. El británico remarcó la importancia del esfuerzo combinado entre la pista y las bases de Brixworth y Brackley, y motivó a su equipo antes de la carrera final:

“Estoy orgulloso de nuestro gran año como equipo. ¡Vamos!”

Oscar Piastri alimentó el misterio: “Lo sé, pero no lo puedo decir”

Consultado sobre su rol estratégico en la carrera que puede coronarlo campeón, Oscar Piastri dejó una frase enigmática que generó especulaciones:

“Lo sé, pero no lo puedo decir”, lanzó el australiano, sugiriendo que su plan se revelará únicamente en la pista.

Verstappen y una advertencia para sus rivales: “Estaré pendiente de lo que pase detrás”

En busca de un nuevo título mundial, Max Verstappen anticipó que la definición será minuciosa y que cada detalle contará:

“Estaré pendiente de lo que pase detrás”, afirmó el tricampeón, dejando en claro que seguirá de cerca los movimientos de Norris y Piastri.

Fernando Alonso evitó elegir un favorito: “Es difícil de predecir”

Por su parte, Fernando Alonso aseguró que la definición es totalmente impredecible y que seguirá el GP desde las pantallas:

“Es difícil de predecir. Estaremos viendo todo por las pantallas”, dijo el español, sin inclinarse por ninguno de los tres candidatos.

Norris en modo título: “Es lo que esperé toda la vida”

En McLaren, Lando Norris vive una previa cargada de emoción y serenidad. El líder del campeonato confesó que llegó al circuito con una tranquilidad inesperada:

“He dormido sorprendentemente bien. Esto es por lo que he esperado toda la vida”, aseguró, listo para enfrentar la carrera más importante de su trayectoria.

Se define el Mundial: Norris, Verstappen y Piastri por la gloria

Los tres candidatos al título largan adelante:

Max Verstappen saldrá desde la pole position .

saldrá desde la . Lando Norris partirá 2° .

partirá . Oscar Piastri, 3°.

Son 58 vueltas en Yas Marina para coronar al campeón de la temporada 2025.

Qué necesita cada piloto para ser campeón en Abu Dhabi

Lando Norris – 408 puntos (líder del campeonato)

Depende de sí mismo.

Es campeón si gana .

. También si es segundo , siempre que Verstappen no gane.

, siempre que Verstappen no gane. Si Piastri gana, Norris necesita llegar 5° o mejor.

Max Verstappen – 396 puntos

Debe descontar 12 puntos.

Es campeón si gana y Norris termina 4° o peor .

y Norris termina . También podría coronarse sin ganar solo si Norris no suma puntos y Piastri no gana.

Oscar Piastri – 392 puntos

Solo tiene una vía directa:

Debe ganar la carrera .

. Si gana, será campeón si Norris termina 6° o peor .

. Con su triunfo, Verstappen queda automáticamente sin chances.

Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi 2025

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Isaac Hadjar (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Tabla de pilotos antes de la última carrera

Lando Norris – 408 Max Verstappen – 396 Oscar Piastri – 392 George Russell – 309 Charles Leclerc – 230 Lewis Hamilton – 152 Kimi Antonelli – 150 Alexander Albon – 73 Carlos Sainz – 64 Isack Hadjar – 51

Tabla de equipos

McLaren — 800 pts

Mercedes — 459 pts

Red Bull — 426 pts

Ferrari — 382 pts

Williams — 137 pts

Racing Bulls — 92 pts

Aston Martin — 80 pts

Haas — 73 pts

Kick Sauber — 68 pts

Alpine — 22 pts

El circuito de Yas Marina

Primer GP: 2009

2009 Vueltas: 58

58 Longitud: 5,281 km

5,281 km Distancia total: 306,183 km

306,183 km Récord de vuelta: 1:26.103 (Verstappen, 2021)

Qué pasa si hay empate en puntos

La FIA desempata por número de victorias y luego por segundos puestos.

Esta temporada, los tres candidatos tienen siete triunfos, pero los segundos puestos inclinan la balanza:

Norris: 8

Verstappen: 5

Piastri: 4

Esto hace que, en casi cualquier empate, Norris tenga ventaja.

Escenarios clave de empate

Norris 7° y Verstappen 2°: empatan en 414. Campeón Norris .

empatan en 414. . Norris 9° y Piastri 2° (Max fuera del podio): empatan en 410. Campeón Norris .

empatan en 410. . Norris 11° y Verstappen 4° (sin victoria de Piastri): empatan en 408. Campeón Norris.

Todo listo para la definición del año

El GP de Abu Dhabi promete una de las definiciones más ajustadas de los últimos tiempos. Con tres pilotos separados por apenas 16 puntos y un argentino que buscará remontar desde el fondo, la última carrera de la temporada tiene todos los condimentos para una tarde histórica.