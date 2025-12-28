Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la confirmación de Thiago Martínez integrando el Giacone Competición en 2026, la casi totalidad de los pilotos santacruceños ya tiene su butaca lista o en proceso de terminación para el año entrante, con la actividad que dará comienzo a fines de enero.

El equipo que regentea Sergio Giacone con sede en Casilda en la provincia de Santa Fe, es una reconocida estructura en el automovilismo nacional, la que ha participado con unidades Ford desde hace varios años, aunque también trabajan en un VW Virtus para el año entrante sin novedad de presentación aún.

Lo cierto es que Thiago integra equipo con otros dos pilotos como Ever Franetovich y con Ramiro Cano, dos con nombre propio en el Turismo Nacional por lo que la estructura que acaba de incorporar también dos nuevos ingenieros, se prepara para dar batalla en la categoría lo que no es poca cosa en el TN, con muchos buenos y excelentes pilotos y equipos.

Por su parte también estará Sebastián “Seba” Gómez, el galleguense de dilatada trayectoria habiéndose iniciado al igual que Martínez en el kartódromo “Malvinas Argentinas” para llegar finalmente a los primeros lugares del automovilismo nacional, en el que sigue participando este año con un VW Vento que incorporara el equipo de José “Pepe” Martos en la anteúltima fecha de 2025, y que Sebastián lleva como un guante, a la espera de lograr buenos resultados este año que se inicia el 8 de Febrero en Paraná.

Por supuesto que continuará Pedro Grippo el joven de El Calafate con una excelente actuación en la temporada pasada, sumado a la última fecha donde por razones mecánicas debió largar vigésimo, para terminar octavo en una clara demostración de notable performance, estimándose que de dar continuidad con estas posibilidades, el podio para el santacruceño está muy cerca.

El otro piloto que paró un poco antes del final pero que retornaría en ésta nueva temporada serías Federico Luques, que ha logrado un año parejo en lo competitivo con algunas presentaciones notables, pero con algunos problemas sobre el final, lo que lo hizo parar hasta la nueva temporada, por lo que se espera su retorno en 2026.

En el Turismo Pista donde los hermanos Willy y Alexis Bull han hecho historia notable en 2025, volverán ambos a luchar por los primeros lugares como lo han hecho permanentemente en la pasada temporada siendo una revelación mas que notable en el automovilismo nacional, agregando a sus títulos en el automovilismo zonal, tremendas performances individuales en otros lugares del país, incluida victoria y podios, algo realmente difícil de obtener máxime en el año de su aparición.

Este muestrario de calidad y eficiencia de los calafateños se agranda ahora con otro piloto en la misma categoría como Agustín Orellana, con un auto construido en la villa turística por la firma Hierromec, y que atenderá también el mismo equipo de los Bull, el Fagnani Racing, lo que garantiza por supuesto un funcionamiento como el que tuvieron los hermanos en todo el año calendario.

Agustín Orellana quien ya ha pasado esporádicamente por el Turismo Pista, cuenta con campeonatos zonales en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos en las categorías 1300 y 1600, sumado a su paso por el karting, para poner de manifiesto el excelente resultado de los pilotos del zonal galleguense a la altura de los mejores del automovilismo nacional.

Para completar toda esta presentación, se estima que Juan Antonio Sandín el piloto de Perito Moreno, seguirá participando éste año entrante en el TC Pista Pick Up, donde ha dado grandes pasos y avances durante la temporada pasada en una categoría difícil y muy competitiva con grandes figuras en ascenso, por lo que se espera la confirmación muy pronto.

Finalmente si bien no se ha confirmado nada aún, se estima que Pablo “Pali” Collazo seguirá participando en el Turismo Pista Clase 3 al igual que lo ha hecho su padre Pablo, por lo que será otra dupla de santacruceños en el automovilismo nacional como lo vienen haciendo desde hace ya varios años, con “Pali” con un título nacional encima dando mas que valor a su trabajo en las pistas de todo el país.

Finalmente en el karting nacional, luego de la brillante actuación de Thiago Diaz en el campeonato nacional obtenido hace pocos días, se estima que tendrá continuidad para lucir su título como corresponde en la categoría Sudam, donde ha logrado ser titular con inteligencia y bueno rendimiento, mientras que se espera que Martín Ojeda mas allá de las circunstancias que le impidieron completar la última fecha por una desinteligencia reglamentaria no informada en tiempo y forma, pueda darle continuidad a un excelente trabajo del todo el año que lo llevó a pelear el campeonato en la última fecha.

Con este panorama se llega a fin de 2025 con la esperanza de tener una próxima temporada con mucha suerte para todos los pilotos de la provincia que hacen un gran esfuerzo para estar en el automovilismo nacional lo que no tiene nada de fácil y mucho de voluntad y esfuerzo.