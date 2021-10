Ruta, maniobra y viento: duro sábado en el Rally de los Glaciares

Un sábado con menos viento pero más kilómetros: en la segunda jornada del Rally de los Glaciares hubo recorrido por Arroyo Los Perros-Puerto Irma y Río Mitre-Estancia Anita. Luego, para finalizar, el autódromo recibió a los pilotos tras casi ocho horas de velocidad en ruta. Luciano Preto lidera la clasificación general de una de las categorías más competitivas: la D. Respecto a los nacidos en latitudes santacruceñas, hubo tres representantes: Nahuel Quipildor-Matías Tejada, Miguel Gutiérrez-Franco Gutiérrez y Leonardo García-Ezequiel Bernardini.

Esperando: el "auto 000" tuvo mucho trabajo y fueron casi 40 los minutos desde que salió desde el punto principal. Debido a ese retraso inicial, recién a las 9:20 se registró la primera salida de los pilotos presentes en la contienda de El Calafate. Luego del paso del auto "0" de Candela Riestra, la disputa arrancó en el A° Los Perros y muchos coincidieron en que se trató de una ardua prueba mientras el viento soplaba fuertes ráfagas de 100 km/h.

Continuidad

Luego de superar ese primer paso con destino en Puerto Irma y ocho kilómetros de recorrido, el Río Mitre presentó el siguiente "prime". El más largo de esta 6° edición del Rally de los Glaciares y que comprendió casi 16 kilómetros. Justamente, como es habitual en este tipo de competencias, la camaradería no faltó: en la llegada a Estancia Anita, luego del control stop, varios autos llegaron con neumáticos destruidos y algunos fueron ayudados. Como el caso particular de Fabián López y Daniel Yáñez quienes fueron ayudados por el binomio Agüero (el padre y el hijo que compiten en la categoría C1).

Sin rodeos el sábado dejó a varios afuera: para la última prueba especial en el Autódromo Enrique Freile había 64 salidas tras la baja de 30 autos que sufrieron distintos inconvenientes y abandonaron el certamen sobre el cierre de la tarde. El tramo más duro de atravesar fue A° Los Perros-Laguna Seca donde ocurrieron vuelcos y hubo traslados al nosocomio local. Para fortuna, ninguno tuvo lesiones graves y se encuentran en buenas condiciones de salud.

Por último, el autódromo Enrique "Quique" Freile presentó el tramo más corto pero no por ello sencillo. Con mucha tierra en suspensión y curvas pronunciadas, el Rally de los Glaciares le dio al cierre de la velocidad bajo tierra. Ese reducto, en el ingreso a El Calafate, fue el que contó con mayor presencia del público que a pesar del fuerte viento no se quiso perder la velocidad en ruta.

Testimonios

"Es muy especial, para mí significa una nueva oportunidad después de haber corrido en 1995. Estoy realmente feliz", expresó Constante Moreno Petro, uno de los pilotos más longevos que compite en la A, junto a La Opinión Austral. Con un fuerte trabajo, la transmisión de LU12 AM680 tuvo salidas desde los diferentes sitios del "día 2" de Rally.

Precisamente, en la llegada ubicada en Estancia Anita, Rubén Peix (categoría D) contó: "Es un camino muy rápido, bastante tierra suelta y más el viento cruzado se complica un poco. El prime más duro es el de Los Perros que tiene muchísima piedra".

"Me molestó que no se haya respetado la largada. Esas cosas no pueden pasar", expresó un fastidioso Mariano Preto de la categoría D. Ya sobre el cierre, sobre la última llegada del Autódromo Enrique Freile, Mariano Chebel (categoría D) compartió: "Empezamos con el pie izquierdo con una goma. Hoy (por ayer) trabajamos para descontar, saldremos a dar lo mejor este domingo porque queremos ganar todos los primes".

El último día

Este domingo seguirá la pasión en El Calafate: desde las 9 con el tramo Los Peros-Laguna Seca; Punta Soberana (esto se repetirá en dos etapas) y luego finalizará en el autódromo Enrique Freile. No te pierdas ningún detalle y préndete a la transmisión de LU12 AM680, al mismo tiempo seguí las redes y la web de La Opinión Austral.