Martín Thompson terminó en estado crítico tras el vuelco ocurrido el pasado sábado 16 de agosto durante la 50.ª edición del Gran Premio de la Hermandad. Ese día, el Hospital Regional Río Grande difundió un parte médico oficial, informando que el piloto ingresó con politraumatismo grave por accidente vehicular.

El domingo, lamentablemente, la familia del riograndense comunicó que su salud se deterioró considerablemente. Según señalaron a FM FUEGO, durante la madrugada se registró un marcado empeoramiento en su cuadro respiratorio.

Martín Thompson permanece en estado crítico.

La situación obligó a que fuera asistido mecánicamente. Asimismo, confirmaron que no presenta actividad cerebral, descartando cualquier posibilidad de intervención quirúrgica, detalló Lanoventa Puntouno.

Cabe recordar que el accidente, que involucró a Thompson y a su navegante Óscar Bahamonde, provocó la suspensión de la primera etapa y, posteriormente, la cancelación de la edición actual de la carrera más tradicional de Tierra del Fuego. Desde el entorno familiar describieron el panorama como de “extrema gravedad”, solicitando respeto y acompañamiento en este difícil momento.

